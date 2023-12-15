«وزارة المالية» تشارك باجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك وزارة المالية في دولة الإمارات باجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) للعام 2024، بناء على دعوة للمشاركة من جمهورية البرازيل الاتحادية التي تولت رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023، وستستضيف قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024. وتعكس هذه الدعوة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. استهلت الوزارة مشاركتها باجتماع وزراء المالية والبنك المركزي لمجموعة العشرين (FCBD) التي انطلقت أمس وتختتم اليوم في العاصمة برازيليا، والذي سيناقش أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة البرازيل. وسبقه اجتماع مشترك للشيربا «Sherpa» مع نواب وزراء المالية والبنوك المركزية، والذي جمع مسارات الشيربا والمالية لبحث قضايا الجوع وتغير المناخ والاقتصاد الحيوي.

وأعرب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، عن عميق تقديره للبرازيل على دعوتها دولة الإمارات للمشاركة في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، وقال: «نشيد بأجندة الرئاسة البرازيلية الرامية إلى الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم تحت شعار بناء عالم عادل وكوكب مستدام، وتلك قضايا على غاية الأهمية، وحان الوقت ليمنحها المجتمع الدولي الأولوية في الأحداث الدولية العام المقبل».

وأضاف معاليه: «تنسجم توجهات وزارة المالية في دولة الإمارات مع أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين، ونحن مستعدون للعمل على القضايا الرئيسية، مثل تحسين المؤسسات المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون عالمياً، والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة».

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