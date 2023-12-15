الإمارات دبي الوطني يضم R3 إلى مختبر الأصول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعيين شركة R3 المتخصصة في مجال الخدمات وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، كعضو رئيسي في مجلس مختبر الأصول الرقمية.

وستنضم R3 إلى شركة الخدمات المتخصصة «بي دبليو سي» (PwC)، ومنصة «فاير بلوكس» (Fireblocks) لنقل الأصول الرقمية وتكنولوجيا الحفظ الأمين المباشر؛ كأعضاء في المجلس التأسيسي للمختبر.

وتعد «كوردا»، التابعة لشركة R3، المنصة المتخصصة عالمياً بمجال الترميز والتطبيقات الموزعة التي تعمل على تشغيل حلول التمويل الرقمي المنظم. وتنفرد «كوردا» بتقديم دفاتر السجلات المرخصة، وقدرات نمذجة الأصول، وتحريك سير العمل متعدد الأطراف، وذلك في نظام أساسي موزع قابل للتشغيل البيني والتطوير.

ويبرهن هذا التوسع على التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بقيادة دفة الابتكار في القطاع المالي، بمساعدة الحلول المتطورة.

ومن خلال الإضافة الجديدة إلى مختبر الأصول الرقمية، يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز المنظومة التعاونية الجديدة بالاستفادة من خبرة R3 في الأسواق المنظمة لدعم التطورات التحويلية في الأصول الرقمية والعملات والخدمات المصرفية.

وتمثل العضوية الجديدة خطوة محورية في مساعي البنك لإعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية، باستخدام تكنولوجيا R3 لتعزيز الأمان والكفاءة والتركيز على العملاء.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نرحب بشركة R3 الرائدة في مجال التكنولوجيا، في مختبر الأصول الرقمية. وتلعب هذه المنصة دوراً بالغ الأهمية في دعم استراتيجية الابتكار التي يتبناها بنك الإمارات دبي الوطني، فهي بمثابة مساحة اختبار للتقنيات المالية والأصول الرقمية الجديدة. وباعتباره رائداً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فإن المختبر يبرهن على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بالبقاء في طليعة موجة الابتكار التي يشهدها القطاع المالي سريع التطور».

وقال ديفيد روتر، الرئيس التنفيذي لشركة R3: «يسر الشركة أن تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال المشاركة في مختبر الأصول الرقمية الجديد الخاص به. وتواصل المنطقة المضي قدماً وتحقيق المزيد من التطورات في مجال الابتكار المالي العالمي، ويمثل إنشاء المختبر إنجازاً إضافياً مهماً في مسيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر».

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