سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي ويزيد 1 %

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% إلى 3982 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% إلى 9475 نقطة.

وتجاوزت السيولة التي استقطبتها الأسهم حاجز 1.4 مليار درهم وذلك عن إجمالي صفقات مرتفع تقارب 21.6 ألف صفقة في كل من السوقين، توزعت بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي عبر أكثر من 13.3 ألف صفقة، بينما استحوذ سوق دبي المالي على حوالي 250 مليون درهم نتج عن 8.3 آلاف صفقة.

وحافظ سوق دبي المالي على انتعاشته للجلسة الثالثة على التوالي بقيادة أسهم قطاع التأمين والخدمات والقطاع المالي، وكان سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بمقدمة ارتفاعات السوق وزاد 13.9% تلاه سهم «تيكوم» بنسبة 6.13% وبلغ النمو في سهم «مصرف السلام» 5% ثم سهم «تكافل الإمارات» بنمو 4.7%، وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 2.3% وسهم كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 3.3% وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.6%.

أما على صعيد الانخفاض كان سهم «الاستشارات المالية» الأكثر انخفاضاً في السوق خلال تداولات أمس بنسبة 8.3% إلى جانب تراجع سهم «الإمارات ريم للاستثمار» 2.5% وسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.43% ثم سهم بنك «دبي التجاري» بنسبة 2.42%.

في المقابل، استعاد سوق أبوظبي النشاط مرة أخرى وارتفع سهم «بالمز الرياضية» 8.5% ثم سهم «فينكس» بنسبة بلغت 6.6% تلاهما سهم «أسمنت الخليج» بنسبة نمو 4.4%، وسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.43%، كما ارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 3.9%.

من جهة أخرى، كان سهم «رابكو للاستثمار» بصدارة الأسهم المتراجعة في سوق «أبوظبي» بنسبة 9.7% تلاه سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 9.4%، ثم كل من سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 7.12% وسهم «انفستكورب» بنسبة 6.9%.

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