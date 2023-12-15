«ناين ياردز بلس» تشتري 80 % من «أبوظبي التجاري للعقارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع بنك أبوظبي التجاري، اتفاقية بيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة بالكامل للبنك، إلى شركة «ناين ياردز بلس القابضة» («ناين ياردز بلس»)، إحدى شركات «إي أي إتش إثمار الدولية القابضة».

وفقاً للاتفاقية، تم تقييم شركة أبوظبي التجاري للعقارات بمبلغ 591 مليون درهم، وسيحقق البنك أرباحاً بما يقارب 490 مليون درهم بعد استيفاء متطلبات الإنجاز قبل نهاية ديسمبر 2023.

وسيحتفظ البنك بحصة 20% في شركة أبوظبي التجاري للعقارات، وسيستمر في شراكته بموجب اتفاقية طويلة الأجل.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يفخر بنك أبوظبي التجاري بالنجاح الذي حققته شركة أبوظبي التجاري للعقارات ولكونها قد أصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات العقارية. وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق قيمة كبيرة لمساهمي البنك كما أنها تضمن دفع عجلة نمو الشركة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع «ناين ياردز بلس». وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن مدى تقديري لعملاء شركة أبوظبي التجاري للعقارات وموظفيها وشركائها لدعمهم المتواصل ومساهمتهم في تحقيق النجاح المستمر».

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