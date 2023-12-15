غرفة دبي العالمية تناقش آليات تحقيق أهدافها الاستراتيجية

المصدر: دبي – البيان

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استضافت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى التواصل والشراكة لعام 2023، وهو اجتماع سنوي يجمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة لرسم خريطة طريقها الاستراتيجية للعام المقبل 2024.

وشكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل زيادة تأثير برامج ومبادرات الغرفة. حيث يلعب المنتدى دوراً محورياً في توجيه استراتيجية الغرفة لدعم القطاع الخاص في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في الإمارة والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وفي كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في المنتدى، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «أثبت منتدى التواصل والشراكة السنوي دوره الفعال في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً للأعمال. وقد حققت الغرفة نجاحاً ملحوظاً هذا العام في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية. ونجدد التزامنا بتعزيز حركة التجارة والاستثمار في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وسلط الاجتماع السنوي الضوء على الإنجازات والمبادرات الرئيسية للغرفة خلال عام 2023، بما في ذلك استقطاب 15 شركة متعددة الجنسية و77 شركة صغيرة ومتوسطة - إلى دبي بين شهري يناير وسبتمبر. وواصلت الغرفة أيضاً توسيع نطاق وصولها من خلال إطلاق 13 مكتباً تمثيلياً دولياً جديداً منذ بداية العام، مما وسع شبكتها العالمية لتشمل 28 مكتباً دولياً.

وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع آليات تعزيز جاذبية دبي بين المستثمرين والمواهب العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للأعمال والتجارة والاستثمار. كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة بشكل فعال من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وقرار انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس والذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.

وتضمنت الجوانب الأخرى التي تناولها الاجتماع تعزيز التوسع العالمي للشركات انطلاقاً من دبي، والتغلب على التحديات التي تواجه المصدرين، وتسريع وتيرة تطوير قطاع التصنيع في الإمارة. كما شمل الاجتماع مناقشات المائدة المستديرة، مما مكن أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري وفريق غرفة دبي العالمية من استكشاف الأفكار المناسبة للمبادرات الجديدة المكرسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.

وتم إطلاق منتدى التواصل والشراكة السنوي في 2022 كمنصة تفاعلية لتوجيه الحوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وتلعب الغرفة دوراً جوهرياً في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر ومنصة انطلاق للتوسع نحو الأسواق العالمية. وتقود مبادرة «دبي جلوبال» التي تهدف إلى تسريع مسار الجهود الرامية لتعزيز تجارة دبي الخارجية غير النفطية من 1.4 إلى تريليوني درهم بحلول 2026.

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