غرف الإمارات تعتمد برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات اجتماعه الـ 105، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي، وحضور عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأعضاء المجلس وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات.

‏وأعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الإمارات الرشيدة على ما أولته من رعاية واهتمام بالقطاع الخاص، وعلى ما حظيت به غرف الإمارات من تطورات وتغييرات، هدفت إلى تمكين القطاع الخاص الإماراتي نحو تبني دور أكبر في التنمية المستدامة للدولة، وما يشكله ذلك من أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة وفق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات، ومنها مرئيات وأهداف مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة مشروع الموازنة للعام 2024، وبنودها وأهم ما جاء فيها، كما تم مناقشة برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال المقدم من قبل غرفة الشارقة، والتي سيتم العمل به اعتباراً من 8 يناير 2024.

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