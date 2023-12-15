مياه نقية من مصادر نباتية لأول مرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «سيريوس العالمية القابضة»، عن استثمارها في شركة «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز»، في خطوة استراتيجية منها لإنشاء مصادر جديدة لمياه الشرب، وإعادة تعبئة طبقات المياه الجوفية، وإغاثة المناطق التي تعاني من شح المياه في البلدان النامية.

وتُكرس «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز» حلولها المبتكرة لإنشاء مياه نقية من مصادر نباتية، هي الأولى من نوعها في العالم، عن طريق استخلاص المياه من النباتات. ويعتمد ابتكار الشركة، الحاصل على براءة اختراع، على جمع ومعالجة المكثفات التبخيرية التي تنشأ طبيعياً من مرافق تركيز الفواكه والخضراوات ومصانع تكرير السكر، وذلك بكميات كبيرة، كان سيتم التخلص منها لولا ذلك. وتعمل الشركة على إحداث تغييرات جذرية في البنية التحتية الحالية لتأمين مياه الشرب الأكثر استدامة في العالم.

وتسهم تكنولوجيا «بوتانيكال ووتر تكنولوجيز»، في إنقاذ الكثير من الأرواح في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مكافحة ندرة المياه، وتوفير مياه مستدامة وصالحة للشرب للمبادرات الاجتماعية والبيئية.

تلتزم كل من «حلول الاستدامة الذكية (S3)»، و«بوتانيكال ووتر تكنولوجيز»، بمعالجة تحديات ندرة المياه والتلوث، من خلال إبرام الشراكات العالمية، واستثمار التقدم التكنولوجي، وإطلاق المبادرات الإنسانية، وتعمل الأخيرة على توفير مياه شرب نظيفة وآمنة، وخلق أثر إيجابي لنحو 100 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً وحرماناً في العالم.

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