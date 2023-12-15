«دبي للمجوهرات» تعلن عن أول مجموعة من الفائزين في حملتها لمهرجان التسوق

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن الفائزين في أول سحبين ضمن حملتها الرائعة لمهرجان دبي للتسوق. حيث حصل 8 فائزين محظوظين على ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم. ولا يزال لدى المتسوقين الفرصة للانضمام إلى قائمة الفائزين بالجوائز الذهبية حتى 14 يناير المقبل.

لا يزال لدى المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية من خلال الاستمتاع بالعروض الاستثنائية المتاحة في أي من 275 متجراً للمجوهرات المشاركة في جميع أنحاء المدينة. ومع إنفاق 500 درهم على قطع المجوهرات من الذهب أو الماس أو اللؤلؤ، سيحصل المتسوقين على قسيمة سحب لفرصة ربح ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم.

سيحصل 300 فائز محظوظ على 25 كيلوغراماً من الذهب خلال الحملة الترويجية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على قسيمتين للسحب عند شراء مجوهرات من الألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين، مما يضاعف فرصتهم في الربح.

سحب

تتيح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 جراماً ذهب لكل منهم) كل يومين حتى14 يناير المقبل.

وهناك 20 فائزاً يحصل كل منهم على ¼ كيلوغرام من الذهب خلال السحوبات الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى 200 رابح فرصة للفوز بـ 10 غرامات من الذهب لكل منهم خلال السحوبات الرقمية. حيث يجب على العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد على قسيمة السحب للمشاركة في الحملة.

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