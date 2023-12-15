مسابقة لصنّاع المحتوى لتوثيق «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

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تم إطلاق مسابقة DSFWonders# «أروع أوقات السنة»، والتي تتيح للمصورين وصنّاع المحتوى إطلاق العنان لإبداعاتهم احتفاءً بأجواء مهرجان دبي للتسوق، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية رائعة تصل قيمتها الإجمالية إلى 200,000 درهم لبداية مذهلة لعام 2024.

وخلال الفترة حتى 5 يناير، يتعين على عشاق القصص الراغبين في المشاركة تصوير فيلم قصير لا تزيد مدته على 60 ثانية يبرز أفضل ما في دبي وعجائب مهرجان دبي للتسوق الرائعة في دورته الـ 29 ضمن مجموعة تضم أكثر من 170 تجربة في مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك الأسواق الخارجية والمعارض المؤقتة العصرية، وعروض الإضاءة الساحرة والمجسمات الفنية، بالإضافة إلى المعالم البارزة والمأكولات الشهية، والأنشطة الممتعة لجميع أفراد العائلة، وفعاليات رأس السنة في دبي، بالإضافة إلى الوجهات التسوق الشهيرة في المدينة والمعالم السياحية والمطاعم والأنشطة الخارجية التي ستعطيكم أفكاراً ملهمة لا حصر لها.

كما يدعو مهرجان دبي للتسوق صنّاع المحتوى لإظهار مهاراتهم في التصوير من خلال استعراض 3 مواقع مختلفة على الأقل من المواقع المشاركة في مهرجان دبي للتسوق، وتوجيه عدساتهم لالتقاط لقطات فريدة لفرصة الفوز بجوائز قيمة. تخيلوا لو أنكم حصلتم على الجائزة الكبرى بقيمة 100,000 درهم أو الفوز بالمركز الثاني والحصول على جائزة بقيمة 50,000 درهم. كما هناك فرصة كبيرة ليحصل فائزان بالمركز الثالث على 25,000 درهم لكل منهما. وستقوم لجنة تحكيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باختيار الفائزين.

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