«داماك» تحقق تقدماً بمجمعي ميكونوس ومونت كارلو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية، تحقيق المزيد من التقدم في حزمة الأعمال الرئيسية لتطوير مجمعي ميكونوس ومونت كارلو ضمن مجتمع داماك لاجونز الرئيسي.

وحتى الآن، منحت شركة داماك عقود بناء وتطوير مجتمع داماك لاجونز بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 7 مليارات درهم. وتم تخصيص أكثر من مليار درهم لمشاريع البنية التحتية، وما يزيد على 5.6 مليارات درهم لبناء الفلل. وفي النصف الأول من هذا العام، منحت داماك عقوداً بقيمة 2.4 مليار درهم، مما يؤكد على الزخم المتسارع لتطوير المشروع.

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