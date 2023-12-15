«اقتصادية عجمان» تشارك بحملة «الإمارات نظيفة»

المصدر: عجمان - وام

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شاركت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مع مجموعة من متعامليها وعدد من شركائها في الحملة السنوية لمجموعة عمل الإمارات للبيئة «الإمارات نظيفة» في نسختها الثانية والعشرين لعام 2023 والتي نظّمت تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بعد أن حطّت رحالها في منطقة التلّة 2 في عجمان.

ونجحت الدائرة مع شركائها ومتعامليها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال في جمع 5.5 أطنان من النفايات على مساحة 5 كم مربع بمشاركة 575 متطوعاً.

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