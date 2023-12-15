«إي آند» تستحوذ على «تيلينور» الباكستانية

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) التابعة لـ«إي آند» عن توقيعها أمس اتفاقية ملزمة مع شركة اتصالات تيلينور Telenor ASA تقوم «إي آند» على أساسها بالاستحواذ على 100 % من شركة Telenor Pakistan، مقابل 108 مليارات روبية باكستانية استناداً للقيمة الكلية للشركة وعلى أساس نقدي خالٍ من الديون.

وتأتي أهمية هذا الاستحواذ في أنه يجمع بين نقاط القوة والخبرة في كل من PTCL و Telenor Pakistan، وبالشكل الذي سيسهم في خلق تعاون وتفاعل من شأنه قيادة الابتكار وتعزيز إمكانيات «إي آند» في السوق الباكستانية، علاوة على تمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي، كما سيدعم هذا الإنجاز استراتيجية «إي آند» في النمو والتوسع في المنطقة، مما سيعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الاتصالات الباكستانية.

قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، «ننظر إلى استحواذ «إي آند» الاستراتيجي على شركة تيلينور الباكستانية على أنه فرصة هامة لقيادة الجهود الرامية إلى الاستثمار في بناء أفضل شبكة جيل قادم في باكستان، وبالشكل الذي يؤكد على التزامنا بالعمل على تطوير قطاع الاتصالات الباكستاني والارتقاء بإمكانياته، وذلك بالتزامن مع حرصنا الدائم على تحقيق القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء.

ومن خلال هذا الاستحواذ سنواصل مسيرتنا في تعزيز إرث اتصالات، حيث يندمج الابتكار مع الاتصال لاستكشاف الفرص المستقبلية الواعدة، وبما يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وفي تقديم خدمات رقمية رائدة ومبتكرة لمجتمعنا في باكستان.

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