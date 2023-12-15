«عروض الشارقة للتسوق 2023» تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد إمارة الشارقة، اليوم، انطلاق فعاليات «عروض الشارقة للتسوق 2023» الحدث الترويجي والترفيهي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «ابتسم للعروض ابتسم للتسوق»، وتستمر حتى تاريخ 20 يناير 2024، وسط مشاركة عدد كبير من مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة على مستوى إمارة الشارقة.

ويزخر الحدث، الذي ستنطلق أولى فعالياته في مركز سيتي سنتر الزاهية، بالعديد من الأنشطة التسويقية والبرامج الترفيهية، التي تغطي مختلف مناطق ومدن الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، بالإضافة إلى العروض الترويجية والتخفيضات الكبرى على مختلف أنواع المُنتجات والبضائع، وأشهر العلامات التجارية.

3 عناصر

ويتم تنظيم العديد من الفعاليات، التي تقوم على 3 عناصر أساسية هي: التسوق والترفيه والربح الكبير، حيث تقدم عروض الشارقة للتسوق لجمهور المتسوقين باقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا، التي خصصتها المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة المنتشرة في الإمارة، بالإضافة إلى سحوبات على المشتريات، وتخفيضات كبرى.

وتتضمن العروض فعاليات تراثية وفلكلورية ستنظم في مركز صحارى سنتر، وسيتي سنتر الزاهية، وميغا مول، وهناك مجموعة من الأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات في السوق المركزي والواحة مول ومسرح المجاز، بالإضافة إلى الفعاليات الشتوية المصاحبة، التي ستقدمها مجموعة من الوجهات والمعالم السياحية، ومراكز التسوق المميزة.وتشكل عروض الشارقة للتسوق فرصة مهمة لدعم قطاعي تجارة التجزئة وتعزيز السياحة الشتوية في ظل ما تزخر به من أنشطة تسويقية وترفيهية مميزة وخصومات كبرى وجوائز قيمة، إلى جانب تزامنها مع فترة عطلات نهاية العام، ما يساهم في تنشيط الحركة التسويقية في الأسواق وتعزيز المبيعات بالإضافة إلى توفير فرصة مميزة لزوار وسكان إمارة الشارقة لاستكشاف والاستمتاع بالمميزات السياحية للإمارة.

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