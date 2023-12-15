«غلفتينر» تفوز بالجائزة الذهبية للصحة والسلامة للسنة السادسة

المصدر: الشارقة - البيان

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نالت شركة «غلفتينر»، المشغل للموانئ والمحطات الإقليمية، ومزود حلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المخصصة، الجائزة الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، للسنة السادسة على التوالي.

وتسلط الجائزة الضوء على الأداء المتميز لمحطات حاويات «غلفتينر» في الإمارات بمجال نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والعمليات التشغيلية في 2022.

وقال جوناثان جريس، المدير الإداري لمحطات الحاويات التابعة لشركة «غلفتينر» في الإمارات: «يؤكد التكريم التزامنا المستمر بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاه فريق عملنا المتميز بمحطات «غلفتينر» في الإمارات، مما يدل على تفانينا في ضمان العودة الآمنة لكل موظف إلى منزله في نهاية كل يوم عمل».

وأضاف: تم تنمية ثقافة السلامة المهنية في «غلفتينر» على مر السنوات، وهي بمثابة دليل على الجهود المستمرة التي نبذلها لحماية موظفينا من مخاطر الإصابة والاعتلال الصحي في بيئة العمل».

وقالت جوليا سمول، مديرة إدارة توزيع الجوائز في الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة المهنية: « حوادث العمل والاعتلال الصحي المرتبط ببيئة العمل لا يكون لها آثار مالية كبيرة أو تسبب اضطرابات فحسب، بل إنها تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الأفراد».

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