«عرب بلاست»: 1.7 مليار دولار واردات البلاستيك الهندية من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي، والذي يقود إحدى أكبر مجموعة عمل بلغت 73 مصدراً في جناح الهند في معرض عرب بلاست 2023 في دبي، أن الهند تستورد منتجات بلاستيكية بقيمة 1.7 مليار دولار من الإمارات.

وقال هيمانت مينوتشا، رئيس مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL): "استوردت منطقة الشرق الأوسط ما قيمته 38 مليار دولار أمريكي من المواد البلاستيكية في عام 2022، مع استحواذ الهند على حصة 4.7% (1.7 مليار دولار). وتسلط هذه البيانات الضوء بوضوح على إمكانات النمو الهائلة للمواد البلاستيكية الهندية في المنطقة، وذلك باعتبارها الهيئة العليا لصناعة تصدير البلاستيك الهندية،

وقال مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي، إن التجارة الثنائية بين الهند والإمارات بلغت 85 مليار دولار في الفترة ما بين 2022-2023. وفي حين تستورد الهند من المواد البلاستيكية من الإمارات العربية المتحدة (1.7 مليار دولار) أكثر مما تصدره (580 مليون دولار)، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو. وتشمل فئات الصادرات الرئيسية للهند المواد الخام البلاستيكية (39.2%)، والأغشية والصفائح البلاستيكية (13.6%)، والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية (8.4%). وتشير مؤشرات البحث للمجلس إلى أن إمكانات زيادة حجم الصادرات البلاستيكية بين الهند والإمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

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