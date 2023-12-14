2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 622 مبايعة بقيمة 2.64 مليار درهم منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 919.47 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40.86 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 40.7 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 34.14 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 18.73 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 718.62 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 3.86 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.55 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 29.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 110.16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 163.07 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 206.6 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 67.65 مليون درهم و99 رهن فلل وشقق بقيمة 138.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 32.57 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 16.59 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 68.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 13.19 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 9.36 مليون درهم.

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