مجموعة الإمارات تطلق مركز "إبداع" لتعزيز الابتكار بصناعة الطيران

المصدر: دبي- البيان

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كشفت مجموعة الإمارات النقاب عن مركز "إبداع" الجديد في مجال الطيران عالي التقنية. ويقع المركز في جناح طيران الإمارات بإكسبو دبي. وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة مركز "إبداع"، بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في مؤسسة دبي للمستقبل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلاي دبي، وشركاء من شركات التكنولوجيا، وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الإمارات.

مكانة دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تشهد بيئة صناعة الطيران تغيرات بوتيرة مذهلة، مدفوعة بالتكنولوجيا والإبداع البشري. وسيواصل مركز إبداع الاستفادة من هذه المتغيرات باستخدام أحدث التقنيات والبحوث والتطوير والرؤى وآراء العملاء وخبرات موظفينا ومجتمعنا المزدهر من الشراكات والشركات الناشئة. وسوف يساعدنا ذلك على تصميم تجارب مذهلة لعملائنا وموظفينا، وإنشاء حلول مخصصة لمجموعة الإمارات، وإعادة التأكيد على مكانة دبي كمركز للطيران التجاري".

وأضاف سموه: "صممنا مركز إبداع للمساعدة في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع قادة الشركات وكبار الشخصيات، وإقامة شراكات جديدة وإلهام موظفينا. وهدفنا هو تحفيز وإشراك العقول واستكشاف مستقبل الطيران معاً. وقد أعاد المركز استخدام جناحنا في إكسبو، مستفيداً من الاستثمارات والجهود الكبيرة التي بذلناها في ذلك الوقت، ما جعله إرثاً مستداماً لصناعة الطيران ولدبي".

ويقوم مركز "إبداع" على مساحة 35520 قدماً مربعةً ويتكون من 3 طوابق، ويركز على ثلاث تقنيات رئيسية: الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0. وفيما يلي بعضاً من أبرز مرافق المركز:

أول مسرح XR في المنطقة

يعد مسرح XR، الذي يتسع لـ55 مقعداً، الأول من نوعه داخل كيان مؤسسي في الشرق الأوسط. ويتيح المزيج القوي من المسرح، الذي يعمل بتقنية LED وإمكانيات XR وتتبع الكاميرا والعروض ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، لمقدمي العروض التواصل مع جمهور عالمي وغمره في عوالم محاكاة، من الوجهات الملهمة إلى البيئات الإبداعية أو التعليمية أو التشغيلية.

مختبر روبوتات الطيران

بالشراكة مع مختبرات دبي للمستقبل ورواد عالميين آخرين في مجال الروبوتات، تعد هذه المساحة بمثابة مكان عرض وعمل للتصميم والتطوير والتجريب في مجال الروبوتات الاجتماعية والصناعية. ويتضمن ذلك أول روبوت لدعم العملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره داخلياً على أيدي فريق الروبوتات، ما يعطي لمحة عن مستقبل التفاعلات بين العملاء والروبوتات في المستقبل.

حجرة الواقع الافتراضي

يجري هنا اختبار وعرض جميع التجارب الغامرة المستقبلية المبنية على MIRA، منصة الواقع الممتد الجديدة XR للمجموعة، التي ظهرت في معرض دبي للطيران 2023، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة القابلة للارتداء، من سماعات الرأس إلى القفازات اللمسية. وتضمنت المرحلة الأولى من MIRA محاكاة افتراضية لجميع مقصورات طائرات الإمارات والمطابخ لتعليم وتدريب الطاقم.

قاعة اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتيح مساحة الاجتماعات الهجينة هذه، التي يطلق عليها اسم قاعة اجتماعات المستقبل، والمزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للمديرين التنفيذيين التواصل والتعاون مع الفرق والجمهور في جميع أنحاء العالم.

استوديو IX

في هذه الحجرة الدائرية متعددة الوظائف، المزودة بتقنية هاي فاي للفيديو والصوت والعروض التقديمية، يمكن للفرق المشارَكة في تصميم منتجات جديدة أو الاستفادة من مكتبة المحتوى الواسعة لنقل الضيوف إلى عوالم مخصصة، سواء كان ذلك بالغوص العميق في وجهات طيران الإمارات العالمية، أو القيام بجولة عبر عناصر الشحن واللوجستيات، أو حتى ممارسة التفكّر والتأمل.

جدار تراث الابتكار والرؤى

يمكن للضيوف استكشاف المعالم البارزة في تاريخ مجموعة الإمارات، التي تركزت على الابتكار والتفاعل معها. كما يمكنهم اكتشاف حقائق غير معروفة ورؤى جديدة ومشاريع وإنجازات لمختلف الجوانب ضمن المجموعة، مع كل تجربة مصممة خصيصاً للجمهور.

منطقة عرض الشراكات

هذه المساحة مخصصة للشراكات الإستراتيجية الواسعة لمجموعة الإمارات، عبر أنظمة الطيران والتكنولوجيا، ما يوفر للشركاء فرصاً لعرض أحدث مشاريعهم ومنتجاتهم التي ستساعد في تشكيل مستقبل الطيران.

وبالإضافة إلى المساحات الرئيسية، يتضمن المركز أيضاً ما يلي:

- مقهى الروبوتات، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بفنجان من القهوة أو الشاي أو الآيس كريم.

- مطار المستقبل وتحديات الابتكار: تتيح هذه المنطقة التفاعلية للضيوف فهم تأثير خياراتهم في مجال التكنولوجيا على العمليات ورحلات الركاب. هناك ستة تحديات تتراوح بين الاستدامة (جعل الأجواء أكثر نظافة) وتحسين التجربة على متن الطائرة (تصميم مقصورة المستقبل).

- حجرة تعاون ذكية: للعصف الذهني والإبداع المشترك. تم تزويد هذه الغرفة الأنيقة بأحدث الأجهزة الذكية، حيث يمكن التحكم في المحتوى والإضاءة والخصوصية والمناخ بنقرة واحدة.

ويستخدم مركز "إبداع" تراث جناح طيران الإمارات، حيث يحاكي تصميمه وواجهته أجنحة الطائرة أثناء الطيران، مع 24 زعنفة مكسوة بالألمنيوم تنحني حول جانبي هيكل المبنى. وشُيّد الجناح باستخدام أحدث تقنيات التصنيع وتقنيات البناء وعناصر التصميم المستدام، بما في ذلك المصفوفات الشمسية المتكاملة والبناء المستدام خارج الموقع والتظليل الشمسي سريع الاستجابة والمناظر الطبيعية الخضراء في الداخل والخارج. واتبع الجناح عدداً من مبادئ الاستدامة، بما في ذلك استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير وحلول التصميم لتقليل استهلاك الطاقة والمياه. ويسمح التصميم الداخلي المشرق والحديث بدخول قدر وافر من الضوء الطبيعي ويعمل كخلفية لتجارب غامرة.

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