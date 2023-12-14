مع الحفل الختامي الضخم لـ "مسابقة التصاميم المستدامة" خلال "مهرجان دبي للمفروشات"

المصدر: دبي - البيان

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"تشاتلز آند مور" Chattels & More، العلامة التجارية الأكثر شهرةً في مجال المفروشات وقطع الأثاث العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن أسماء الفائزين في المرحلة الختامية من "مسابقة تشاتلز للتصاميم المستدامة" خلال "مهرجان دبي للمفروشات"، وذلك أثناء حفلٍ ضخم لتوزيع الجوائز أقيم في 11 ديسمبر داخل متجر "تشاتلز آند مور" في مركز التسوّق الشهير "مول الإمارات".

مسابقة التصميم هذه التي أطلقتها "تشاتلز آند مور" في شهر سبتمبر الماضي، ضمن النسخة الخامسة من "مهرجان دبي للمفروشات"، شكلت منصةً أتاحت للمصمّمين المحترفين والناشئين ولطلاب التصميم من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة عرض أفكارهم الإبداعية، من خلال إعادة تصوّر تصميم الكرسي الشهير من "تشاتلز آند مور" الذي يحمل الشعار المميّز & لهذه العلامة التجارية الرائدة.

وبعد أشهرٍ من الترقّب بانتظار النتائج، جرى الكشف عن المتأهلين إلى التصفيات النهائية في 20 أكتوبر الماضي، حيث أُعلن عن فوز علاء النحلاوي وهند خالد السويدي من "مدرسة دبي الدولية"، عن فئة الجمهور وفئة الطلاب تباعاً. سيتمّ العمل على إنتاج التصاميم الفائزة وعرضها في فرع "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات" تمهيداً لبيعها، مع الإشارة إلى أنّ الأرباح من بيع هذه القطع ستعود لدعم أحد مشاريع التنمية المستدامة لوزارة التغيّر المناخي والبيئة.

شكّل حفل توزيع الجوائز مناسبةً بالغة الأهمية، وشهد تكريم أصحاب مواهب متميّزة في كلا الفئتين، أعلنت أسماءهم اللجنة العليا للتحكيم التي ضمّت شخصيات بارزة، منهم عيسى صالح، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة عيسى صالح القرق"، وأدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور"، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ونسرين لبابيدي، مؤسسة استوديو "حرف نون" للتصميم، الذي لعب دوراً محورياً باختيار الفائزين في المرحلة الختامية.

في تعليقه على نجاح هذه المسابقة الرائدة، قال أدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور": "لا شك في أنّ هذه التجربة جعلتنا أكثر إصراراً على مهمتنا المتمثلة في أن نصبح العلامة التجارية الأكثر شهرةً وانتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نشعر بالفخر لدعمنا ورعايتنا مواهب محلية، وتشجيعنا اعتماد سبل الحياة المستدامة في المستقبل، انطلاقاً من واجبنا في ردّ الجميل إلى المجتمع الإماراتي الذي ننتمي إليه".

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "شكّلت "مسابقة التصاميم المستدامة" خلال "مهرجان دبي للمفروشات" فرصةً مثالية لتسليط الضوء على أصحاب المواهب الاستثنائية المحلّيين المبتكرين في مجال التصميم، والتعريف بآفاق ومقوّمات التصاميم المستدامة في دبي. ومن خلال تكريمها الفائزين، احتفت "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" وشريكها في هذه المسابقة "تشاتلز آند مور" بمفاهيم الشغف والإبداع في دبي، مع تشجيعها الجيل الجديد من المصمّمين على اعتماد نهج الاستدامة في أعمالهم. نحن في "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" ملتزمون بتوفير الدعم للمبادرات التي تساهم في تعزيز الإبداع والاستدامة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، ونتطلّع إلى تكريس التأثير الدائم لهذه المشاريع الإبداعية على مشهدية التصميم في المدينة".

وحول المسابقة والهدف منها قال حازم وفا، مدير العمليات في "تشاتلز آند مور": " كان وراء إطلاق "مسابقة تشاتلز للتصاميم المستدامة" في شهر سبتمبر الماضي سببٌ وجيه، هو أننا نفخر بكوننا من العلامات التجارية المفضّلة في المجتمع الإماراتي، وبالتزامنا بالمسؤولية المجتمعية، فقرّرنا أن نطلق هذه المسابقة التي تقوم على منافسة لتصميم كرسيّ مستدام، بما يتوافق مع "عام الاستدامة في دولة الإمارات" وانطلاق أعمال "مؤتمر كوب 28"، على أن يكون تصميم الكرسيّ مستوحىً من شعار &، رمز شركة "تشاتلز آند مور"، وذلك بالتعاون مع "وزارة التغير المناخي والبيئة" و"مهرجان دبي للمفروشات".

الجدير ذكره أنّ المصمّمين المتأهلين للتصفيات النهائية شهدوا تحوّل أفكارهم الإبداعية إلى تصاميم واقعية بالحجم الطبيعي، تولّت تنفيذها "ورشة القرق للنجارة"، وجرى عرضها أمام أعضاء اللجنة العليا للتحكيم. تمحورت فكرة هذا الحدث حول مفاهيم الإبداع والاستدامة والابتكار في تصميم الكرسي وفق الصيغة المطلوبة، بهدف تشجيع أصحاب المواهب الاستثنائية في جميع أنحاء البلاد على إطلاق أفكارهم المجدّدة. كما هدفت هذه المسابقة إلى إلهام جيلٍ جديد من مصمّمي الديكور لكي يواكبوا بتطلّعاتهم رؤية الإمارات العربية المتحدة لبيئةٍ مستدامة وتنمية خضراء، بما يلاقي أهداف "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" COP28، الذي استضافت دبي أعماله.

وتقديراً لموهبته الفريدة، نال الفائز عن الفئة العامة جائزة نقدية بلغت 50,000 درهم إماراتي، فيما حصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على قسائم تسوّق بقيمة 5,000 درهم لكلّ منهما. أما الفائز الأوّل عن فئة الطلاب فحصل على جهاز Macbook جديد، ونال الفائز بالمركز الثاني قسيمة شرائية بقيمة 1,500 درهم؛ وحصل جميع المشاركين على خصمٍ خاص بنسبة 35% لدى "تشاتلز آند مور".

بالإضافة إلى الكشف عن هذه التصاميم الاستثنائية، أتيحت لزوّار الموقع في 11 ديسمبر فرصة الاطلاع على التشكيلة الواسعة لأحدث التصاميم من "تشاتلز آند مور". للمزيد من المعلومات حول "مسابقة التصاميم المستدامة" التي نظّمتها "تشاتلز آند مور"، يُرجى زيارة الموقع: www.chattelsandmore.com.

حول تشاتلز آند مور:

"تشاتلز آند مور" هي علامة تجارية محلية مندرجة ضمن "مجموعة عيسى صالح القرق" الشهيرة، والتي تفتخر بتميّزها في الابتكار وفي فنّ الاختلاف. تقدّم هذه العلامة التجارية تجربة أسلوب حياة كفيلة بتحويل المنزل إلى واحةٍ نابضة بالحيوية، تضفي المزيد من الرونق والإبهار. ومن خلال التوازن المتناغم بدقّة بين روحية الجمال والدور العملي لقطع الديكور والتصاميم المنزلية، تحوّل التصاميم التي تبتكرها هذه العلامة التجارية المساحات الداخلية للمنازل إلى تجربةٍ رائعة، تعمل على إبراز ما يفضّله المقيمون فيها.

حازت "تشاتلز آند مور" على جائزة "أفضل متجر تجزئة للديكور" للعام 2018، من مجلة "ديزاين ميدل إيست"، وتعرض قطع ديكور فريدة ومختارة بدقّة تحمل توقيع أشهر المصمّمين والحرفيين في أوروبا. "تشاتلز آند مور" متخصصة في مجال قطع الأثاث المعاصرة والعملية والمبتكرة، والتي تُبرز التمايز جمالياً وعملانياً حيثما تكون. يكمن جوهر فلسفة "تشاتلز آند مور" في الاحتفالية بالفرادة، وفي تشكيل القطع التي تبتكرها لوحةً لا مثيل لها للتعبير عن الذات، من خلال عناصر مرئية وحسية، وتحويل المساحات الداخلية في كل بيت إلى واحاتٍ من الجمال تعكس الطبيعة الشخصية للمقيمين فيه.

زوروا صالات عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"نخيل مول" وفي عود ميثاء، وديرة- طريق الاتحاد، و"دلما مول" و"الريم مول" في أبوظبي.

حول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" هي إحدى مؤسسات "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، وتتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات في دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهةٍ سياحية عالمية المستوى، مع أنشطة وفعاليات عائلية متنوّعة على مدار العام، إلى جانب مهرجانات التسوّق وغيرها.

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