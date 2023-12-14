«سالك» توسّع شراكتها مع «كريم»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن توسيع شراكتها مع «كريم» التطبيق الشامل الرائد في المنطقة، بهدف تفعيل خدمة توصيل بطاقات «سالك» مباشرة للمتعاملين عن طريق خدمة «كريم كويك» للتوصيل السريع. وتأتي هذه الخدمة استكمالاً للشراكة الحالية بين الطرفين، والتي تتيح إمكانية تعبئة البطاقة عن طريق «كريم باي».

وتشير الأرقام إلى قيام أكثر من 300,000 متعامل بربط حساباتهم بخدمة «كريم باي»، ما يتيح لهم خيار التسديد التلقائي لإعادة تعبئة حساب «سالك»، والفواتير الأخرى، الأمر الذي يساعدهم في توفير الوقت من خلال إعادة تعبئة حساباتهم بكبسة زر، كما يمكنهم الاستفادة من ميزة إعادة تعبئة الرصيد التلقائية عند انخفاض أرصدتهم، الأمر الذي يعزز رضا وراحة المتعاملين.

وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «نسعى في»سالك«من خلال توسيع الشراكة مع»كريم«لتوفير خدمات ملائمة وأكثر راحة للمتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تجسّد حرص»سالك«على تحسين تجربة المتعاملين، من خلال تسهيل الحصول على بطاقات»سالك«وتعبئة الرصيد. وسيتمكّن المتعاملين من إدارة حسابات»سالك«الخاصة بهم بسهولة عن طريق شبكة»كريم«الواسعة وحلولهم المتقدّمة التي تتيح لهم إمكانية الوصول السريع إلى خدمات»سالك«ونتطلّع لاعتماد حلول جديدة لتطوير شراكات استراتيجية، تماشياً مع هدفنا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا بسرعة فائقة.»

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: «نسعى من خلال توسيع شراكتنا مع»سالك«إلى تقديم خدمة تسهّل عملية توصيل بطاقات سالك إلى منازل المتعاملين في الدولة وتمكنّهم من تعبئة رصيدهم من خلال تطبيق»كريم«. ونتطلّع من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة عملائنا على زيادة أوقات الفراغ لديهم، دون الحاجة للتوجّه إلى محطات أخرى لشراء بطاقة»سالك«. ويسعدنا، من خلال هذه الشراكة أن نقدّم خدمات ملائمة ومميّزة لعملائنا، باعتبارنا المنصة الرائدة والموثوقة لخدمات النقل، والتوصيل، والدفع في المنطقة.»

وتحرص شركة «كريم»، من خلال خدمة «كويك»، على توصيل أكثر من 6,500 منتج عبر مختلف الفئات، تتراوح من الخضار والفاكهة، إلى أدوات التنظيف والمستلزمات المدرسية، مستعينة بشبكة كبيرة من المتاجر المحلية والتقنيات المتطورة لتنفيذ الطلبيات وإدارة المخزون، التي تمكنّها من إعداد الطلبيات في أقل من دقيقتين، والحد من الحاجة إلى استبدال المنتجات. وتعدّ «كويك» إحدى خدمات التوصيل الأسرع، حيث تعمل على توصيل الطلبات في جميع أنحاء إمارة دبي في غضون 20 دقيقة، الأمر الذي سيسهّل عملية توصيل بطاقات «سالك» للمتعاملين.

ويمكن لمشتركي «كريم بلس» الاستفادة من التوصيل المجاني لكافة الطلبات ومستلزمات البقالة، بما فيهم بطاقات «سالك»، حيث يتيح الاشتراك الشهري في هذه الخدمة مزايا فريدة عبر كافة خدمات «كريم»، وتشمل خصومات على الرحلات، والتوصيل المجاني للطعام، وطلبات غير محدودة على الدراجات، وخصومات على خدمات الغسيل، وخدمات التنظيف، والمطاعم، كما وأولوية الحصول على خدمات الدعم على مدار الساعة. وستتمكّن الشركتان، من خلال توسيع آفاق شراكتهم، من تحسين جودة حياة المقيمين في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز