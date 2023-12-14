«استثمر في الشارقة» يروج للإمارة في مؤتمر بالهند

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» مستقبل التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات بين الشارقة ومجتمعات الأعمال في الهند وعدد من البلدان والمراكز الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة 27 من «مؤتمر الاستثمار العالمي»، الذي تنظمه «الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار» (وايبا) ويختتم اليوم في نيودلهي في الهند بحضور صناع قرار وقادة قطاعات ووكالات ترويج الاستثمار من 120 دولة.

وضم وفد «استثمر في الشارقة» الذي يرأسه محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، حمد الشامسي وراجيش كادام مديرا الاستثمار للترويج الإقليمي، وسالم المشرخ تنفيذي أول لترويج الاستثمار، حيث أقام المكتب جناحاً خاصاً في المؤتمر استعرض أهم الفرص في القطاعات الحيوية الواعدة بالإمارة.

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