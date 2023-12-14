«لقاء عجمان للأعمال والتنافسية» يستعرض الممارسات المستدامة

المصدر: عجمان – البيان

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نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، صباح أمس، في فندق عجمان فيرمونت النسخة الثالثة من لقاء عجمان للأعمال والتنافسية، تحت شعار «الاستدامة الاقتصادية»، حضر اللقاء عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، ومجموعة من المتعاملين والمستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من المورّدين، كما شهد مشاركة 10 شركاء من القطاع العام والخاص، وتناول الحدث مختلف الاستراتيجيات والممارسات المثلى المتّبعة في مجال الاستدامة، وناقش أساليب بناء منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة للموازنة بين النمو الاقتصادي والحياد المناخي، وسلّط الضوء حول قضايا الاستدامة البيئية، لضمان مستقبل أفضل للجميع أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما كرّمت الدائرة الشركاء المشاركين وهم؛ وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجمع الشارقة للبحوت والتكنولوجيا والابتكار، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية، وجامعة الشارقة، ومجموعة من المصانع المحلية التي سخّرت جهودها للاستدامة الصناعية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وقال عبدالله الحمراني: «يوشك عام الاستدامة على الرحيل، إلا أن الاستدامة باقية ومتأصّلة في ممارساتنا وثقافتنا، وسنمضي في نهج التنمية المستدامة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، فقد شهد عام 2023 العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة وعلى الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والبيئي، حيث حقق الناتج المحلي في الإمارة نمواً بنسبة 5.7% خلال العام الماضي، كما شهدت حركة تأسيس الأعمال والشركات نمواً بنسبة 11% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتواصل الإمارة جهودها الاستراتيجية للتوجه نحو تعزيز مكانتها كموطن لريادة الأعمال».

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