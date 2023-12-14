حشر آل مكتوم يفتتح معرض «عرب بلاست 2023» في دبي بمشاركة 750 شركة

المصدر: دبي - وام

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، فعاليات الدورة الـ16 من معرض «عرب بلاست 2023»، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشارك في المعرض عدد من كبريات الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية وعمالقة الصناعة. ويتجاوز عدد الشركات 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة منها، سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر خلال أيامه الثلاثة، وزاد حجم الشركات المحلية المشاركة لهذا العام، إذ تفوق الـ40 شركة.

وأشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالمكانة التي وصل إليها «عرب بلاست» عالمياً وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاماً تلو الآخر، مؤكداً أن دبي تكرس مكانتها مركزاً للمعارض والمؤتمرات الكبرى بالمنطقة. وشدد على أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، مشيداً بما يقدمه العارضون في «عرب بلاست» من تقنيات صديقة للبيئة وآليات تدعم خطط إعادة التدوير وتعزز أهداف الاستدامة. حضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وممثلون لحكومات الهند وألمانيا وتركيا والصين.

وأشار نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إلى أن المعرض يركز في هذه الدورة على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ويعرض تقنيات لإعادة التدوير وحماية البيئة.

وقال: يقدم المعرض أحدث ما توصلت إليه صناعات البلاستيك والبتروكيماويات ونماذج لمستقبلها خلال السنوات المقبلة والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة. ويتوقع المصنعون للبلاستيك أن ينمو معدل إعادة التدوير بنسبة 9.3 % بحلول 2026.

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