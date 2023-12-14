«مراس» تضع حجر أساس «بولغري لايتهاوس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مراس»، شركة التطوير التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، بدء أعمال البناء في مشروعها الحصري الجديد «بولغري لايتهاوس»، في جزيرة «جميرا باي». وكانت «مراس» قد عقدت شراكة استراتيجية مع «بولغري». ويتم تطوير هذا المشروع النوعي في إطار التعاون الثالث بين «بولغري» و«مراس». ويتوقع استكمال البناء بحلول 2027.

ويضم «بولغري لايتهاوس» شقق «بنتهاوس» موزعة على 27 طابقاً ومكونة من أربع أو خمس غرف، ويقدم خيارات متنوعة من المساحات والتصاميم الداخلية التي تلبي احتياجات محبي الحياة الفاخرة. وبالنظر إلى اتساع حجم ونطاق شقق «بنتهاوس»، فإنها تشمل مزايا إضافية بما فيها مسبح خاص ووصول إلى مصعد خاص وموقف سيارات مكيف وشرفات واسعة. ومع اكتمال المشروع، سيوفر «بولغري لايتهاوس»، المميز بموقعه الاستراتيجي على حافة جزيرة «جميرا باي»، ملاذ «مراس» ويمتد على مساحة 6 ملايين قدم مربع، مع إطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي النابضة بالحياة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: مع إطلاق أعمال البناء في مشروع «بولغري لايتهاوس»، نواصل قدماً ترجمة رؤيتنا المتمثلة في بناء وتصميم وتسليم مشاريع عقارية بمستوى عالمي ومجمعات سكنية ترسخ ريادة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

وصممت المشروع الشركة المعمارية المشهورة عالمياً «أنطونيو سيتيريو باتريشيا فيل»، مستندة للعناصر الجمالية لفن العمارة الإيطالية المعاصرة.

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