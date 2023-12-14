40 مشاركاً في ندوتين بسلسلة الحوكمة لمركز دبي للشركات العائلية

المصدر: دبي- البيان

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اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ندوتين إضافيتين ضمن سلسلة الحوكمة بنجاح. وضمت الندوتان 40 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية، وناقشت أفضل ممارسات الحوكمة وتعاقب القيادات، إضافة إلى سبل دعم استمرارية الأعمال متعددة الأجيال والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم غرف دبي بزيادة وعي الشركات العائلية في الإمارة بأهمية الحوكمة للحفاظ على نموها وضمان استمراريتها. وتوفر سلسلة الحوكمة منصة قيّمة للتبادل المعرفي لتمكين المشاركين من التعلم من تجارب الشركات العائلية الدولية وكبار الخبراء العالميين، بهدف الارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية في دبي».

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الشركات في دبي هي شركات عائلية تلعب دوراً حاسماً في حفز الاقتصاد المحلي، وأضاف: «نلتزم بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية، وتمكين هذا القطاع الحيوي من لعب دور رئيسي في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية خلال العقد القادم».

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