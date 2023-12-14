«أرادَ» تطلق «التياترو رزيدنسز» في الجادة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «أرادَ» مؤخراً التياترو رزيدنسز الجادة، وهي باقة من الشقق الفاخرة، التي تتمتع بإطلالات على التياترو، مجمّع الفنون الأدائية الجديد من تصميم المعماري العالمي تاداو أندو. ويضم مجمّع التياترو رزيدنسز السكني الفاخر، مبنيين على جانبي أحدث صرحٍ ثقافي في الإمارات، وهو قيد الإنشاء حالياً، حيث من المخطط تسليم الوحدات السكنية بحلول نهاية عام 2024.

وتمت المباشرة ببيع الوحدات البالغ عددها 138 شقة في التياترو رزيدنسز، مع خيارات متنوّعة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم، والتي يتم توفيرها للمرّة الأولى في سوق الشارقة العقاري. وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: توفر هذه المنازل إطلالة على مسرح التياترو، وعناصر تصميمية تتسم بالبساطة والجمال من تصميم أحد أبرز المعماريين المرموقين على مستوى العالم، فضلاً عن المخططات الاستثنائية والمرافق الخدمية الحديثة.

ويتم تزويد المشروع بتقنيات المنازل الذكية،مع مجموعة من الأجهزة المنزلية القياسية. كما سيستفيد المقيمون فيها من وصول حصري إلى مسبح انفينيتي على السطح، ونادٍ صحي في كل المبنيين، إضافة إلى خيارات تسوّق متنوعة، مع مطاعم ومقاهٍ بالطابق الأرضي، وإمكانية الوصول إلى مسرح التياترو عبر محور مركزي أخضر منسّق.

والشهر الماضي، اختارت أرادَ المصمم الياباني تاداو أندو، لتصميم التياترو، والذي يمثّل مجمّعاً ثقافياً متكاملاً، مع ساحة رحبة، بمساحة 260,000 قدم مربعة. وسيكون التياترو قادراً على استضافة مختلف الفعاليات الفنية، والمهرجانات الثقافية.

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