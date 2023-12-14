الاتحاد العربي للمعارض الدولية يعتمد خطة العمل لعام 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، الميزانية التقديرية وخطة عمل الاتحاد لعام 2024، والتي تتضمن عدداً من الأهداف، من أبرزها العمل على استقطاب عضويات جديدة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة بأعضاء الاتحاد، وعقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع المعارض، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العربي والعالمي، وتنظيم فعاليات متخصصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لعام 2023، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وقام بأمانة الاجتماع المستشار محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبحضور حليم الأخرس نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي المكاتب الإقليمية، ورئيس لجنة المعارض الدكتور محمد الشريف، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية عماد ابنجلون، والمدير التنفيذي للاتحاد آنا جرجي ديبه.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات عمل الاتحاد، والفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال العام القادم، والعمل على تفعيل المكاتب الإقليمية ولجان الاتحاد، واستكمال عضوية الجهات الحكومية، والمصادقة على عضوية المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سوريا.

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