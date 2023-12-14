«سياحة عجمان» تطلق حملة ترويجية تستهدف السوق المصري

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان في حملة ترويجية جديدة مستهدفة السوق المصري، وتهدف المبادرة التي تستمر اليوم وغداً إلى رفع مستوى الوعي بأهمية عجمان ومجموعتها الغنية من المعالم السياحية والثقافية وإرساء شراكات استراتيجية مع أهم الشركات العاملة في المجال السياحي في مصر.

وتعد مصر خامس أكبر سوق مصدر لعجمان، حيث يحتفظ الزوار المصريون بنسبة 7% من إجمالي السياحة في عجمان منذ عام 2021، مما يعكس الروابط القوية والمستدامة بين البلدين. وقد شهد السوق المصري نمواً ملحوظاً، حيث سجلت زيادة بنسبة 8% في عام 2023 (الربع الثالث حتى بداية العام) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبقيادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، يعتزم وفد الدائرة المشاركة في لقاءات مع وكالات سياحية مصرية بارزة، مع التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية. وتعتبر هذه الحملة الفرصة المثلى لتعزيز الشراكات وتسليط الضوء على جهود تطوير المعالم السياحية في الإمارة.

وخلال الجولة، سيسلط الهاشمي الضوء على التزام دائرة التنمية السياحية في عجمان بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وفقاً لرؤية عجمان 2030، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لتعزيز السياحة المستدامة.

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