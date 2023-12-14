الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة تستعرض مبادرات الاستقرار المالي

المصدر: إسطنبول - البيان

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عقد مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، اجتماعه الحادي والثلاثين، في مدينة إسطنبول التركية، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحضور محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على المبادرات الاستراتيجية، ووسائل تعزيز إصدار أدوات مالية منتظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والجهود المشتركة المبذولة لتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية النظام المالي وتعزيز استقراره. وأكد أعضاء مجلس الإدارة في ختام اجتماعهم التزامهم بدعم الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في تنفيذ عملياتها ومهامها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تؤدي الهيئة دوراً حيوياً في تعزيز إدارة السيولة في قطاع المالية الإسلامية، ودعم الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق الخدمات المالية العالمية، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالخدمات المالية الإسلامية، كما تؤكد نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة التزامه بتعزيز المرونة في سوق المالية الإسلامية، تنفيذاً لمهام الهيئة».

وقال د.عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعكس المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الجهود المتفانية لمجلس الإدارة لتعزيز دور الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة وتنفيذ أهدافها ورؤيتها لتطوير سوق المالية الإسلامية».

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