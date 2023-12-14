مصرف التنمية الدولي يوسع قاعدة عملائه في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف التنمية الدولي، أول مصرف عراقي خاص يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق إنجازات مهمة خلال العام الأول من بدء أعماله في دولة الإمارات، حيث حقق المصرف نمواً كبيراً، واستطاع خلال فترة وجيزة من توسيع قاعدة عملائه التي تضم العديد من الشركات والتي تشكل أغلبيتها شركات إماراتية، مما يسلط الضوء على تنامي دور المصرف وتعزيز تواجده في السوق الإماراتي.

وقام محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن العلاق يرافقه عدد من المدراء والمسؤولين في البنك المركزي العراقي بزيارة فرع مصرف التنمية الدولي العراقي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقره الرئيسي بإمارة دبي وثمن جهوده في تعميق العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق. وأطلع الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المحافظ على الرؤى الخاصة للمصرف ودوره في تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال دوره في توثيق العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين باعتباره حلقة التواصل الاقتصادية بين المستثمرين ورواد الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية العراق.

وجاءت زيارة العلاق لمصرف التنمية الدولي بالتزامن مع مرور عام على افتتاح فرعه في دبي، نجح خلالها المصرف في إدارة مجموعة كبيرة من التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد العلاق أن التوسع في النشاطات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين العراق ودول المنطقة يحتم ضرورة وجود علاقات مصرفية لبناء الجسور وتسهيل الأعمال. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بين العراق والإمارات في تزايد، وهو ما يتطلب تنظيم هذه التبادلات والأعمال التجارية بشكل آمن وفعال.

ومن جهته عبر الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي عن تقديره لزيارة ودعم محافظ البنك المركزي العراقي. وسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها مصرف التنمية الدولي خلال عام من افتتاح فرعه في الإمارات، حيث نجح المصرف بإدارة 10% من استيرادات العراق من دولة الإمارات وما يصل إلى 8% من حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل إلى 25 مليار دولار في السنة.

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