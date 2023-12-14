زراعة 60 شتلة قرم في احتفالات تأسيس «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت اللجنة التنفيذية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بمرور ستين عاماً على تأسيس البنك، بالإضافة إلى عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر زراعة أول 60 شتلة من أشجار القرم في غابة الذكرى السنوية الستين لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في محمية جبل علي للحياة البرية.

شارك في حفل زراعة شتلات القرم جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يتقدمهم شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وتمتد غابة القرم الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني على مساحة تسعة أفدنة، وستضم 60.000 شجرة. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإمارات دبي الوطني برعاية البيئة والمشاركة المجتمعية، حيث سيتاح للموظفين المتطوعين من جميع إدارات وأقسام المجموعة فرصة زيارة الغابة وزراعة شتلات القرم المتبقية.

وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع غابة القرم سنوياً في سياق الجهود التي يبذلها لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر اخضراراً.

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