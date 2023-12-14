«المشرق» يطلق حساب الطبيعة للتوفير للمساهمة في المبادرات البيئية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «المشرق»، عن إطلاق حساب الطبيعة للتوفير في الإمارات، وهو منتج توفير جديد يتيح لعملاء البنك المساهمة في مجموعة من المبادرات البيئية إلى جانب الادخار بمعدلات ربح تنافسية.

وسيمكن حساب الطبيعة للتوفير، الرقمي بالكامل، عملاء المشرق من اختيار المساهمة في التبرع بحصة من أرباح مدخراتهم، كلياً أو جزئياً، لصالح مؤسسة مرموقة تهتم بالقضايا البيئية؛ مثل حماية الموائل، ومعالجة الأضرار وحماية الطبيعية، والأنواع المهددة بالانقراض في دولة الإمارات، بما في ذلك الوشق، والطهر العربي، وبومة النسر العربي، وثعلب بلانفورد.

وسيسمح المشرق، للعملاء بالتبرع بنسبة مئوية إما جزئياً أو كلياً من الأرباح المكتسبة من حسابات توفير الطبيعة الخاصة بهم، مما يتيح لهم دعم القضايا والمبادرات التي يختارونها، والتبرع بها لصالح جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لدعم أنشطتها الخاصة بالحفاظ على البيئة، مثل استعادة وحماية الموائل والنظم البيئية المتنوعة، أو حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض في دولة الإمارات.

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