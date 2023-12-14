«إشراق للاستثمار» تشتري 897 ألفاً من أسهمها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إشراق للاستثمار، شراء 897 ألف سهم من أسهمها ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشراء تم بتاريخ 12 ديسمبر 2023، وبسعر 0.4112 درهم للسهم.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يبلغ 149.99 مليون سهم، مبينة أن نسبة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة بعد عملية الشراء الحالية تبلغ 4.68%.

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