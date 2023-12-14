«ريسيت» تتعاون مع «مسماك العقارية» للحد من استهلاك الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ريسيت»، الشركة المتخصصة في حلول توفير الطاقة والمياه بالإمارات، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «مسماك العقارية» تشمل أبراج «رمال» السكنية في منطقة الجداف بدبي.

وبموجب الشراكة ستوظف في المشروع، المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني 2024، خبرات «ريسيت» وحلولها الفاعلة لإجراء إصلاحات شاملة لأنظمة تكييف الهواء وأحواض السباحة في البرجين اللذين دخلا نطاق الخدمة في 2019، ويضمان 336 شقة سكنية. وسيسهم التحديث في تقليل استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل على نحو كبير، وبالتالي بلوغ أهداف الشركة في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة بنسبة 18%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز