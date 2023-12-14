«ينسن بروداكشن» تستضيف حفل تسمية سفينة جديدة بالأحواض الجافة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ينسن بروداكشن» رسمياً تسمية أحدث إضافة إلى أسطولها، وهي سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «أتلانتا»، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الأحواض الجافة العالمية بدبي أمس، بحضور اماريا إدواردا بيسوا، مديرة موقع أتلانتا العائم لتخزين وتفريغ الإنتاج؛ إلى جانب فليمنج جرونيجارد، الرئيس التنفيذي لشركة «ينسن بروداكشن» ؛ وديسيو أودوني، الرئيس التنفيذي لشركة إينوتا إنيرجيا إس.إي. (إينوتا)؛ وسكوت بينديكسن، مدير مشروع سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «أتلانتا» لدى شركة «ينسن بروداكشن».

وتصل الطاقة الإنتاجية لوحدة أتلانتا العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج إلى 50 ألف برميل نفط يومياً، بينما يبلغ الحد الأقصى لسعة تفريغ المخزون 1.251.000 برميل. وتحتوي السفينة على محطة لمعالجة إدارة الكربون، والتي تستخدم غاز الوقود لإخماد خزان الوقود بما يحد بشكل ملحوظ من انبعاثات غاز الشعلة من خلال نظام الشعلة المغلقة. وتأتي المحطة في إطار الجهود التي تبذلها شركة «ينسن بروداكشن» للحد من الانبعاثات الكربونية.

ووقع الطرفان خطاب النوايا لسفينة تخزين وتفريغ الإنتاج «أتلانتا» في ديسمبر 2021، وتلاه توقيع عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة عامين مبدئياً، مع توفير خيار الشراء لشركة «ينسن بروداكشن» في فبراير 2022. واستخدمت الشركة في يوليو 2023 خيارها لشراء سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «أتلانتا» العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج بعقد ثابت للتخديم والتشغيل والصيانة لمدة 15 عاماً (مع خيار تمديد لمدة 5 أعوام)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.981 مليار دولار أمريكي، وتمويل المشروع بمبلغ 400 مليون دولار.

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