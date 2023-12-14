50.84 ألف شاحنة تعامل معها مركز جمارك حتا في 11 شهراً

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في زيارة مسائية تفقد خلالها سير العمل الجمركي في مركز جمارك حتا، بضرورة تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر المنفذ، حيث يعد نقطة عبور محورية سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أم الشحن البري، ويقوم بدور رئيسي في رفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء.

وبلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 50.84 ألف شاحنة محملة بالبضائع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر . ونظراً للزخم السياحي الكبير الذي تشهده دبي في أعداد الزوار والسياح هذا العام ارتفع عدد المركبات التي تعامل معها المركز إلى 655.02 ألف مركبة، مع 1833 حافلة ركاب للفترة نفسها.

وأكد المدير العام خلال الزيارة ضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لضباط التفتيش، وأجهزة الفحص الذكية المساندة، والعمل على تطوير قدرات وكفاءة عمليات التفتيش وتسرع الإجراءات الجمركية، وكذلك فتح مسار إضافي لتسريع حركة المسافرين في فترات الذروة.

تسهيلات

وقال حميد محمد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية إن التسهيلات التي يتم تقديمها للتجار والشاحنات عبر المنفذ تعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك دبي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز انتعاش القطاع السياحي. ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها عبر المركز الخضروات والفواكه، العطور، الأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، المشروبات الغازية، العصائر، الألبان، الرخام، السيراميك، السيارات والمحركات، الآلات الثقيلة، والأسمنت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز