علامة «في يو» تنقل ابتكاراتها من كاليفورنيا إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي أمس، إطلاق علامة «في يو Vu»، الشركة المصنعة لأجهزة التلفاز الكبيرة الناشئة في كاليفورنيا، والأسرع نمواً في الشرق الأوسط، لتقدم تجربة مشاهدة متميزة بالجمع بين التكنولوجيا الكاليفورنية، والشكل الرائع الحائزة على جوائز، حيث ابتكرت الشركة وضع «كريكيت»، ووضع «سينما» في صناعة التلفاز، مركزة على تقديم أفضل جودة للصورة والصوت.

وتأسست «في يو» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2006، وقد باعت أكثر من 3 ملايين منتج من أجهزة التلفاز الكبيرة، وأجهزة التلفاز بدقة 4K، يمكن للمشاهدين في الشرق الأوسط الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو البرامج أو لعب الألعاب المفضلة لديهم، دون أي قيود.

وقالت ديفيتا ساراف المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «في يو»، في حديثها خلال حفل الإطلاق قائلة: «نحن في «في يو»، لا نكتفي بتقديم أجهزة تلفاز فاخرة فحسب، بل نقدم مزيجاً يجمع بين أحدث التقنيات والعناصر الجمالية الحائزة على جوائز. يعد دخول سوق الشرق الأوسط النابض بالحياة، خطوة استراتيجية لشركة «في يو»، ونحن متحمسون لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للعملاء المميزين في هذا المركز الجديد. ويترسخ في اعتقادنا أن منتجاتنا المتطورة تستوفي متطلبات عشاق التقنيات المتطورة المجتمعين من جميع أنحاء العالم في هذه المنطقة الحيوية.

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