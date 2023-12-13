800 طائرة درون تزين السماء كل ليلة في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق أكثر عروض طائرات الدرون روعة على الإطلاق، حيث ستتألق سماء دبي بعرض استثنائي يضم 800 طائرة درون كل مساء حتى 14 يناير 2024. ستحلق هذه الطائرات على ارتفاع مئات الأمتار في السماء لتبتكر مشاهد مبهرة في الليل.

وتأتي عروض هذا العام برعاية شركة الإمارات للبترول بالتعاون مع ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز، حيث سيتم تقديم عرضين مجانيين كل ليلة يأخذان الجماهير في رحلة رائعة تروي قصة دبي منذ بداية نهضتها، وصولاً إلى طموحاتها ورؤاها المستقبلية. وتتميز المشاهد بالتنسيق المميز فيما بينها على صعيد الألوان والأشكال، حيث ستقلع تلك الطائرات من سكاي دايف دبي.

ومن أجل تقديم تجربة لا تنسى، تم توظيف جهود كبيرة في عمليات البرمجة والتحضيرات ليستمتع آلاف المتسوقين بهذا العرض الجوي الرائع، وليتعرفوا على الإمكانيات اللامتناهية لمستقبل دبي.

التخطيط

وأوضحت كلثم الشامسي، مساعد الأول في دائرة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنه بمجرد انتهاء فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يبدأ التخطيط مباشرةً للدورة القادمة، مشيرةً إلى أن فرق العمل أمضت قرابة 11 شهراً في التخطيط للعرض وتنفيذه، والذي يستمر لمدة 38 يوماً لهذا العام.

كما لفتت الشامسي إلى أن إضافة مئات طائرات الدرون لفعالية هذا العام كانت تحدياً مثيراً، مقارنةً بـ 500 طائرة درون في العام الماضي و300 طائرة درون في العام الذي تم فيه إطلاق أول عرض جوي في مهرجان دبي للتسوق قبل أربع سنوات. وبيّنت الشامسي «أن الهدف كان تعزيز تجربة الزوار من خلال إضافة عدد كبير من طائرات الدرون، وسرد قصة نجاح دبي بطريقة مميزة».

تناغم رائع

تتداخل العروض هذا العام بتناغم رائع معاً ضمن سرد مميز يلقي الضوء على قصة وتاريخ دبي وتراثها الراسخ. وتنطلق العروض بسرد قصة دبي زمن الغوص على اللؤلؤ، الذي لعب دوراً حيوياً في ازدهار الإمارة وباقي إمارات الدولة. كما ترسم ضمن تسلسل رائع صورة حيّة لمستقبل دبي الطموح، حيث تُظهر عالماً يتضمن سيارات كهربائية وطائرة، إضافة إلى الازدهار في حركة التجارة العالمية. ولمزيد من التشويق، شارك المبدع والروائي الإماراتي المعروف محمد سعيد حارب، مبتكر شخصية مدهش المحبوبة، للاستفادة من خبرته الفنية في تقديم العرض الجوي الأول. وقد ساهمت مشاركته في ابتكار موضوع «قصة خيالية» يعكس جمال ثقافة الإمارات وبداية نهضتها وتاريخها المتأصل في تجارة اللؤلؤ.

سيحظى زوار دبي بالعديد من العروض الجوية الليلية المبتكرة لطائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، والتي تنقلهم عبر الزمن، وتُعّرفهم بالتاريخ العريق لدبي وإمكانياتها اللانهائية من خلال استعراضات مذهلة لـ 800 طائرة درون.

سرد قصة دبي

وقالت الشامسي: «أردنا إضافة لمسة إماراتية جديدة ومختلفة للعرض، من خلال سرد قصة دبي بأسلوب مميز من منظور إماراتي». وأضافت: «اجتمع فريق العمل مع محمد سعيد حارب ضمن ورشة عمل ملهمة، تم خلالها التخطيط لسرد قصة عرض هذا العام، حيث تم اختيار عبارة «دبي لؤلؤة العالم»، والتي كانت نقطة الانطلاق التي تم من خلالها بناء قصة رائعة تبهر زوار مهرجان دبي للتسوق. يقدم السيناريو فكرة مميزة حول قصة نهضة دبي منذ أن كانت مركزاً لصيد اللؤلؤ، وكيف ساعدت تلك اللآلئ الثمينة في تحويلها إلى المدينة الأكثر ازدهاراً في عصرنا اليوم».

البعثة الفضائية

وأشارت الشامسي إلى أن عرض طائرات الدرون في دبي لعام 2024 شهد أيضاً إدراج أحد أهم إنجازات دبي لهذا العام، وهي البعثة الفضائية التاريخية لدولة الإمارات، التي شهدت مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي أكمل أطول مهمة فضائية في العالم العربي، واستمرت لمدة ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وأصبح أول إماراتي يسافر إلى الفضاء ويحقق أرقاماً قياسية، مؤكدة أن الفضاء أصبح جزءاً مهماً من قصة نجاح الإمارات.

وأوضحت الشامسي: «نتناول كل عام رؤية دبي للمستقبل. في عرض العام الماضي استلهمنا الأفكار من رؤية 2040 وكيف ستبدو دبي في ذلك العام. أما هذا العام فأردنا أن نبتكر قصة نجاح الإمارات بأسلوب أكثر تميزاً وجاذبية». وقدمت الشامسي لمحة عن عرض هذا العام بقولها: «أضفنا مستكشف الفضاء الذي يمر عبر بوابة تنقله إلى المستقبل، وعند وصوله إلى نهاية رحلته تتشكل أمامه لوحة مبدعة يظهر من خلالها شعار الإمارات وهو الصقر».

عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد

وبيّنت الشامسي أنه من خلال استخدام أحدث التقنيات، سيتم نقل الجمهور إلى جوهر القصة ضمن عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد. ويؤدي الصقر دور البطولة لهذا العرض المثير والرائع بحيث يأخذ الجمهور في رحلة إلى المستقبل، حيث يمكنهم التنقل بين مختلف المحطات التي تتيح لهم توقع الأفكار الرائعة لما ستكون عليه دبي في المستقبل، بما في ذلك السيارات الكهربائية والطائرة، إلى التجارة والاستدامة وغيرها من الأفكار الملهمة. وأكدت الشامسي: «إن هاتين القصتين مختلفتان تماماً من حيث الفكرة وطريقة العرض، حيث تتحدث إحداهما عن بداية النهضة، بينما تستعرض القصة الثانية إمكانيات دبي ومكانتها في المستقبل».

200 جنسية

وأضافت الشامسي: «إن الجميع يشعر بالفخر برؤية القيادة في دبي في تشكيل مستقبل المدينة وجعلها في الطليعة في مجالات التكنولوجيا والتجارة والصناعة والثقافة. إنها حقيقة واضحة، فالمواطنون أو أحد من الـ200 جنسية المتواجدة في الدولة يعتبرون أن دبي موطن لهم. ومن خلال هذين العرضين، أردنا صياغة قصص تجسد الإثارة والإلهام في دبي - المدينة التي تجعل كل شيء ممكناً - بينما نشارك أيضاً قصة أصولنا المتواضعة وثقافتنا وتراثنا. وبتوحدنا فإن هذه الأشياء التي تجعلنا في الطليعة. ومن خلال روايتين بصريتين متميزتين، نعتقد أننا وجدنا هذا التوازن».

وأضافت الشامسي: «أحد أصعب التحديات التي واجهتنا في عرض طائرات الدرون في دبي لهذا العام 2023 كان التخطيط لإضافة عدد غير مسبوق من الطائرات التي ستؤدي عروضاً ليلية ضخمة وفريدة، حيث تضاعف عدد تلك الطائرات تقريباً ثلاث مرات خلال أربع سنوات». واختتمت بقولها: «لا يقتصر العرض على أشكال واستعراضات في السماء، بل سيرى الزوار قصة تتضمن تاريخاً ومستقبلاً، وسيعيش الزوار تجربة مميزة وستبقى في الذاكرة على مر السنوات. وهو الجوهر الذي يظهر دبي في أبهى صورها، حيث هناك قصة وراء كل شيء».

سكاي ماجيك درون شو

على صعيد آخر، أوضح فريق «سكاي ماجيك درون شو» الذي عمل بالتعاون مع منظمي مهرجان دبي للتسوق لإطلاق عروض مميزة لطائرات الدرون هذا العام، أن سكان وزوار دبي سيشهدون عرضاً لا يُنسى هذا العام. ويتمتع الرسام الكاريكاتيري الروائي الإماراتي والمتخصص في الرسوم المتحركة محمد سعيد حارب بسجل إبداعي مذهل في أفلام الصور والرسوم المتحركة وشخصيات فريج وشخصيات إكسبو دبي 2023. وعندما تواصل معه منظمو مهرجان دبي للتسوق ودائرة دبي للاقتصاد والسياحة ليساهم بإبداعاته في موسم هذا العام. كان «متحمساً جداً» لتحدي نفسه وعرض خبرته القصصية في سماء دبي. ورغم أنه تم الاتفاق على فكرة سرد القصة، استطاع حارب أن يُوظّف تاريخ عائلته ضمن خبرته في الرسوم المتحركة. وقال محمد: «أنا من عائلة عملت في البحر؛ جدي كان بحّاراً، ووالده كان غواصاً يجمع اللؤلؤ. فكانت فكرة رائعة أن أحكي قصة نهضة دبي وكيف تطورت، وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه وصولاً إلى الفضاء».

استمد محمد إلهامه أيضاً من التنوع الثقافي الغني في دبي. وقال: «تحتضن دبي أكثر من 200 جنسية، حيث استطعنا معاً أن نحقق الإنجازات». وأضاف: «لقد تعاونّا معاً لنبتكر شيئاً جميلاً، وهذا كان شعار دبي منذ البداية. لقد بدأنا نهضتنا بأسس راسخة وعزيمة قوية لتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها. لم تكن دبي مجرد واحة أو منطقة زراعية، بل كانت مدينة تفتخر بتاريخها في تجارة اللؤلؤ، وكان خور دبي ممراً مائياً مهماً ساهم في تعزيز تجارتنا والتواصل مع الثقافات المختلفة. ومن هذا السياق، نشأنا وتطورنا إلى قصة دبي اليوم».

وفي معرض حديثه عن التنظيم والأعمال اللوجستية، قال ديفان ريس، مدير المشاريع في «سكاي ماجيك»: «يعتبر عرض هذا العام أكبر عرض أنظمه لطائرات الدرون على الإطلاق، ومن أضخم العروض في العالم حتى الآن، حيث يضم 800 طائرة درون؛ لذا فإن سكان دبي وزوارها محظوظون جداً، وأنا سعيد جداً بهذا الإنجاز».

وتعليقاً على التنظيم، أضاف ديفان: «عمل الفريق الإبداعي بجد واجتهاد مع المنظمين لفهم تصورهم فيما يتعلق بالصور والأعمال الإبداعية التي يرغبون بتقديمها في فكرة العرض الرئيسية، حيث شرع الفريق التقني بتجميع العرض وتجهيزه، ثم تسليمه إلى فريق المشروع الذي نفذه بشكل واقعي ومحترف».

وفيما يتعلق بالجوانب اللوجستية، قال ريس: «كانت سكاي دايف دبي منصة الإطلاق لهذا العام، حيث عمل الفريق على إنشاء «صندوق العرض» وهو المكان الذي ستُطلق منه طائرات الدرون، ويتميز بمساحة كبيرة حيث يبلغ طوله 500 متر وعرضه 300 متر. وسيطير هذا العدد الضخم من الطائرات على ارتفاع 300 متر ويتحكم فيها أربعة طيارين في الوقت ذاته.

ولضمان تقديم العرض بالصورة المثالية التي ظهر عليها تابع عدد من مديري الفرق جميع مراحل التنفيذ ومواقع العروض لأسابيع قبل الافتتاح الكبير في 8 ديسمبر 2023، حيث كانوا يجرون التدريبات والتجارب لضمان نجاح العرض الليلي، وستحلق 800 طائرة في نفس الوقت - أكبر عدد من طائرات الدرون في تاريخ مهرجان دبي للتسوق - على ارتفاع 800 متر لتضيء سماء دبي في عرض مبهر. ربما يمثل هذا العدد الكبير تحدياً جديداً، ولكن أعضاء الفريق وظّفوا كل طاقاتهم ليكون هذا العرض استثنائياً ومميزاً بكل المقاييس».

الرعاة

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».وتستمر الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024.

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