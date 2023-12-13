«الإمارات للمباني الحديدية» تطور عنبرين في مطار أبوظبي بـ 34 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية (EBS)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وإحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الهياكل الفولاذية في الشرق الأوسط، عن فوزها بعقدٍ ضخم، لتنفيذ عنبرين للطائرات في مطار أبوظبي، تتخطى قيمته 34 مليون درهم. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز سجل الشركة الحافل بالنجاحات على مستوى مشاريع المطارات التي قامت بتنفيذها في جميع أنحاء المنطقة.

يشمل العقد بناء عنبرين للطائرات، يتألف العنبر الأول من هيكل ضخم يبلغ عرضه 153 متراً وطوله 89 متراً، ومع ارتفاع شاهق يصل إلى 39 مترًاً، أما العنبر الثاني فيبلغ عرضه 90 متراً وطوله 97 متراً وارتفاع مماثل للعنبر الأول أي 39 متراً.

وتتميز العنابر الجديدة بتصاميم تلبي متطلبات ومعايير قطاع الطيران الحازمة. ويشمل نطاق عمل شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية في إطار هذا المشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية بما في ذلك الهندسة والتصنيع والتجهيز وتشييد الهياكل الفولاذية بالإضافة إلى استخدام الطلاء المقاوم للحرارة لضمان أعلى مستويات السلامة والأداء التي يتطلبها هذا النوع من المرافق المتطورة.

وقال جوزيف شدياق، المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية:«يُصنف هذا النوع من المشاريع باعتباره من المشاريع السريعة المسار والمستعجلة، وتحقق الشركة تقدماً كبيراً على مستوى الأعمال الهندسية وتصنيع الهياكل الفولاذية. وتؤكد الإمارات لأنظمة المباني الحديدية التزامها بتشييد هذه العنابر للطائرات بدقة واتقان وتسليمها وفق أعلى معايير التميّز، ما يُشكل دلالة واضحة على مكانة الشركة وموقعها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول الهندسية والبناء في نمو وتطور قطاع الطيران في الإمارات وخارجها».

وتشمل محفظة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية سلسلة من المشاريع البارزة، مثل مشروع مطار ال مكتوم الدولي- محطة الركاب والبضائع في دبي وورلد سنترال (DWC) في جبل علي، ومشروع مبنى الركاب 2 في مطار دبي الدولي في المحطة 1، ومشروع مطار طرابلس الدولي في ليبيا ومطار واغادوغو الجديد - دونسين الدولي، وبوركينا فاسو - غرب إفريقيا. وتؤكد هذه المشاريع المنفذة باتقان على خبرة الشركة وسجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات في مشاريع المطارات.

وتحقق الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، تقدماً بارزاً في مراحل تنفيذ المشروع، الذي من المتوقع إنجازه بحلول بداية عام 2024، حيث تتواصل الأعمال الهندسية وتصنيع الهياكل الفولاذية.

وتنفذ شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية هذا المشروع الرائد لصالح شركة الاتحاد الهندسي، الاسم البارز في قطاع الطيران، باعتبارها المستخدم النهائي. وقد جرى توقيع العقد مع شركة Aircraft Support Industries، التي تُعتبر لاعباً رئيسياً في قطاع خدمات دعم الطيران.

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