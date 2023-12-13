«تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة و«آفاق الإسلامية للتمويل» يبرمان تعاوناً رقمياً مهماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن الاكتمال الناجح لمشروع تعاون رقمي مع شركة آفاق الإسلامية للتمويل، المزود الرائد للمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، استخدمت بموجبه شركة آفاق منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة لزيادة مستويات الكفاءة في إنجاز المعاملات عبر مختلف منتجات محفظتها.

وقد تمثل التعاون بين الجهتين في استخدام آفاق لمنصة تريد فلو، وهي منصة إلكترونية مرنة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، لتكون وسيلة التسهيل الرئيسة في إنجاز معاملات المرابحة. وبفضل ما توفره المنصة الرقمية من كفاءة وفعالية فضلاً عن الوفورات في التكاليف، شهدت شركة آفاق زيادة في حجم المعاملات الشهرية مع انخفاض متوسط تكاليف هذه المعاملات.

كما سهلت تريد فلو عملية إصدار البطاقات الائتمانية في آفاق بكفاءة أعلى، فأصبحت البطاقات تصدر في مدة زمنية قصيرة تصل إلى عشر دقائق فقط، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد البطاقات الائتمانية المصدرة على مدار الشهر.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعد هذا التعاون الفريد بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة آفاق الإسلامية للتمويل مثالًا بارزًا على كيفية استخدام التحول الرقمي لتعزيز مستوى الكفاءة والوفورات بشكل كبير، وتحسين إمكانية الوصول، وأيضاً تقليل النفقات والتكاليف التشغيلية. ومع ما يزيد عن مليار درهم إماراتي من معاملات التمويل الإسلامي من خلال منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في النصف الأول من عام 2023 وحده، تستمر عروض القيمة التي نقدمها لمؤسسات التمويل الإسلامي في النمو بشكل كبير، ونحن نتطلع إلى الريادة في إطلاق المزيد من الأدوات المالية الجديدة والشاملة عبر الإنترنت لدعم حلول تمويل التجارة العالمية."

وقال هشام حمّود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: "حققت آفاق نتائج رائعة ثمرةً للتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة واستخدام منصة تريد فلو التابعة له. وتعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها معاملات المرابحة والانخفاض الملحوظ في متوسط تكاليف المعاملات مقدار القيمة التي بوسع التحول الرقمي أن يحققها في عملنا. إننا في آفاق حريصون على تحسين الخدمات التي نقدمها وتسهيل حصول عملائنا على المنتجات المالية التي يحتاجونها. ولا يقتصر تأثير طرح البطاقات الإضافية والكفاءة التي تحققت بفضل استخدام منصة تريد فلو على توسيع محفظة شركتنا، بل تمكنا من إصدار البطاقات الائتمانية في وقت قياسي، ما أثمر عن زيادة كبيرة في عدد البطاقات الائتمانية الصادرة على مدار الشهور العديدة الماضية".

توفر منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسع المتعددة مجموعة من الخدمات الإلكترونية مصممة خصيصاً لتسهيل التمويل المضمون وتمويل المجوهرات؛ كما تقدم حلولاً للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال مع شركة "آفاق" والمؤسسات المماثلة. كما تسهل المنصة معاملات المرابحة في السلع المادية وتنفيذ تداولات متعددة السلع والعملات من مختلف أنحاء العالم والتي تدعمها أصول ملموسة في دولة الإمارات بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز