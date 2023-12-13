«الإمارات دبي الوطني» يتبنى استخدام مصادر الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «سراج باور»، الشركة الإماراتية المتخصصة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة في المنطقة، بهدف توفير طاقة متجددة ومستدامة في موقعين رئيسيين للبنك بالاستفادة من أنظمة طاقة شمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 1.2 ميجاواط. ويمثل توقيع الاتفاقية الذي تم ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، خطوة تؤكد التزام البنك بمبادئ الاستدامة وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات ومساعيها الطموحة لبناء مستقبل صديق للبيئة.

وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في وقت تقود فيه دولة الإمارات محادثات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف توحيد جهود الدول والمؤسسات وبحث السبل المتاحة لبناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة. وتنص الاتفاقية على تركيب حلول الطاقة الشمسية على السطح وموقف السيارات لموقع بنك الإمارات دبي الوطني في منطقة ميدان، وفي موقف السيارات لموقع البنك في منطقة جبل علي. وتتيح هذه الأنظمة المتطورة المقدمة من سراج باور لبنك الإمارات دبي الوطني توليد 1.9 جيجاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً.

وبصفته إحدى الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، الذي أطلقته دولة الإمارات، يلتزم البنك بتنفيذ أهداف خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد ممارساتٍ أكثر استدامة في إدارة عملياته بما يتماشى مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه الدولة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا نفخر بهذه الشراكة مع سراج باور والتي تعتبر محطةً محوريةً في مسيرتنا نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وخفض بصمتنا الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في دعم توليد الطاقة النظيفة، فإننا نتطلع لاستكشاف مختلف الحلول التي من شأنها تعزيز التزامنا تجاه حماية الموارد والحد من بصمتنا البيئية. كما تُمهد هذه الشراكة الطريق أمام تطوير حلول الطاقة المتجددة الفاعلة والمؤثرة، بالتوازي مع جهودنا ومحادثاتنا الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام تحت مظلة COP28.»

يذكر أن شركة سراج باور هي شركة متخصصة في توفير الحلول المتعلقة بالطاقة الشمسية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك الشركة أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة مع أكثر من 130 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، علماً أنّها تتوسع بشكل متسارع لتُصبح أبرز الشركات الصديقة للبيئة في المنطقة.

وقال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ودعم الجهود نحو تحقيق الاستدامة في القطاع المالي. ونلتزم في سراج باور، عضو في شركة بوزيتيف زيرو، بتسهيل التحول السلس نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم مثل هذه المؤسسات في سعيها لتخفيض بصمتها الكربونية.»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز