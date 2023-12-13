300 شركة في معرض المنتجات العضوية والطبيعية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أمس فعاليات معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2023، الذي ينظم تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام.

ويعد المعرض أكبر حدث تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية في المنطقة، ويشارك في دورته الحالية أكثر من 300 شركة من 63 دولة، يستعرضون نطاقاً عريضاً من المنتجات التي تشمل الفواكه والخضروات المزروعة عضوياً والأغذية والمشروبات مثل القهوة والشاي، إضافة إلى أبرز منتجات الصحة والتجميل الطبيعية والصديقة للبيئة.

وعلى مدى 21 عاماً الماضية، تطور المعرض ليصبح أكبر منصة توريد في منطقة الشرق الأوسط عبر قطاعات مختلفة تغطي المنتجات الطبيعية والعضوية، حيث شهد المعرض هذا العام إضافات جديدة شملت أقساماً خاصة بالمكونات والمنتجات الطازجة والتمور إلى جانب قسم لـ«السوبر فودز».

وقال المدير العام للمعرض شينو بيلاي إن المعرض يتماشى مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، إلى جانب تلبية متطلبات السوق، مشيراً إلى أن دورة هذا العام التي شهدت زيادة في عدد الدول المشاركة بنسبة 146%، تركز على الفواكه والخضروات الطازجة وتقنيات الزراعة الذكية.

وإلى جانب المشاركة المستمرة من قبل اليونان وتركيا وبولندا وأوكرانيا وروسيا وإيران، التي تصنف من بين أكبر الدول التي تهتم بالمنتجات العضوية يشارك في الحدث لأول مرة كل من إيطاليا وكوريا وماليزيا وسريلانكا ورواندا وغانا وتركمانستان وبوتان والصين والفلبين عبر أجنحة وطنية خاصة بكل دولة.

وأضاف شينو بيلاي: نجحنا في إنشاء منصة تجارية على مدار العام تمكن الموردين والمشترين من تنظيم الاجتماعات ومناقشة الفرص التجارية المتاحة إلى جانب إمكانية توريد منتجات جديدة بشكل مباشر من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت".

وتشهد منصة المنتجات العضوية سلسلة من جلسات التجارة عبر الإنترنت، حيث جمعت أكثر من 20000 مشتر ومورد خلال 12 عاماً، في حين أصبح موقع arabianorganics.com، منصة التجارة الإلكترونية بالجملة التي تم إطلاقها في عام 2017، بوابة للحصول على كل المنتجات العضوية والطبيعية حيث تضم أكثر من 35000 مستخدم.

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