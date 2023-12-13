لقاء عجمان للأعمال والتنافسية ينطلق اليوم

المصدر: عجمان – وام

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تنطلق اليوم في فندق فيرمونت عجمان، أعمال الدورة الثالثة من لقاء عجمان للأعمال والتنافسية، الحدث السنوي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تحت شعار «الاستدامة الاقتصادية».

ويشارك في اللقاء هذا العام 10 من أبرز الشركاء على مستوى القطاع العام الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، ويأتي الحدث انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز التواصل الفعّال مع شركائها والمتعاملين والمؤسسات التعليمية، ويعكس التزام الإمارة بتحقيق الحياد المناخي، والمساهمة في خلق اقتصاد أخضر يتفاعل بإيجابية مع البيئة المحيطة، ويساعد على خلق فرص استثمارية وتنافسية.

وسيشارك بالملتقى عدد من الشركاء والجهات وهم، وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية، وجامعة الشارقة، عبر استعراض أوراق حول الاقتصاد الأخضر، والسياسات البيئة وأثرها في تحقيق المكاسب الاقتصادية، وتكنولوجيا المعرفة وصناعة مستقبل الاقتصاد.

كما ستناقش الجلسات موضوعات مثل التنمية المستدامة، ودور معايير الاستدامة الطوعية في دفع التنمية المستدامة، كما سيتم عرض أفضل الممارسات والنجاح في عملية الإنتاج الاقتصادي المستدام للمصانع.

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