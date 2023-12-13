«حديد الإمارات أركان» تستخدم برنامجاً لـ«آي بي إم» لتقرير الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان أنها ستستفيد من الإمكانيات المتقدمة لبرنامج لشركة «آي بي إم» لتبسيط عملية إعداد تقارير الاستدامة باستخدام البيانات ورؤية المعلومات، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف من خلالها إلى خلق المزيد من القيمة وزيادة الكفاءة والإنتاجية. ومن خلال التعاون مع شركة الخليج للحاسبات الآلية، شريك الأعمال لشركة آي بي إم، سيمثل استخدام برنامج Envizi خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة حديد الإمارات أركان في سياق جهودها لتحديث بنيتها التحتية الرقمية باستخدام القدرات الرقمية لاتخاذ القرارات وإعداد التقارير المستندة إلى البيانات.

وقال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «نسعى بشكل متواصل لترسيخ مفهومي المساءلة والشفافية والعمل بشكل استباقي لتعزيز عملية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يوفر صورة واضحة عن وضعنا الراهن وعن أهدافنا المستقبلية الطموحة في إزالة الكربون من عملياتنا. وسيتيح البرنامج لنا تسخير القدرة التحويلية لتحليلات البيانات لتحقيق نتائج أسرع وأكثر دقة».

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