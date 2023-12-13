«كوين مينا» تقدم خدمة تداول العملات الرقمية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «كوين مينا» على رخصة لتقديم خدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وذلك في إطار تعزيز توسعها في الوطن العربي وسعيها لتقديم خدماتها للمستخدمين في الإمارة وانطلاقاً منها.

وتأتي هذه الرخصة تتويجاً لجهود الشركة المستمرة والتزامها بأعلى معايير الشفافية والتنظيم. وكانت «كوين مينا» تقدم خدماتها من مقرها في البحرين؛ أما الآن فستتمكن المنصة من تقديم خدماتها لعملائها في الإمارات من مقرها في دبي، مع الاستفادة من خدمات البنوك المحلية لإجراء عمليات الإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي بسلاسة وفورياً.

وفي تصريح مشترك لهما، قال مؤسسا كوين مينا، دينا سمعان وطلال الطباع: «أسهم الوضوح التنظيمي الذي تمتاز به سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في ترسيخ دبي كمركز عالمي لخدمات الأصول الافتراضية والعملات الرقمية».

وأضافت سمعان: «لطالما كان بناء علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية المحلية جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا لكوين مينا. يشرفنا بشكل خاص الإعلان عن حصولنا على رخصة سلطة دبي، ولن يكون هذا مجرد إنجاز جديد، بل ستكون هذه الرخصة قوة محركة تعزز مكانتنا الريادية في قطاع العملات الرقمية وتعزز ثقة مستخدمينا ومستثمرينا».

وأردف الطباع: «تعتبر دبي القلب النابض للريادة والابتكار في قطاع الكريبتو، حيث أطلقت عدة مبادرات لدعم تبني العملات الرقمية في الوطن العربي.

سيمكننا هذا التعاون مع سلطة دبي من تقديم الخدمة الأفضل للمستخدمين في القطاعين التجاري والمؤسسي. وفي الوقت نفسه، تقليل تكاليف التحويل من العملات النقدية إلى العملات الرقمية».

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