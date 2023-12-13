«الإمارات دبي الوطني» يرتب قرض استدامة لمجموعة شلهوب

المصدر: دبي - البيان

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نجح بنك الإمارات دبي الوطني، في ترتيب قرض ثنائي استراتيجي لمجموعة شلهوب التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعد أكبر شركة لتجارة تجزئة وتوزيع السلع الفاخرة في الشرق الأوسط. ويمثل التسهيل قصير الأجل أول قرض مرتبط بالاستدامة لمجموعة شلهوب بعد إعلانها في وقت سابق من العام عن هدفها لتحقيق صافي انبعاثات صفري وإصدارها أخيراً تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة لدعم رأس مالها العامل.

وتبلغ مدة استحقاق القرض قصير الأجل سنة واحدة مع خيار التمديد عند الاستحقاق. ويرتبط هيكل تسعير القرض بأداء مجموعة شلهوب مقابل مؤشرات الأداء المستدام الرئيسية التي ستتم متابعتها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني عبر مراجعة سنوية يجريها طرف ثالث، وستحصل مجموعة شلهوب من خلال استيفاء المؤشرات المحددة على أسعار فائدة تفضيلية وأكثر تنافسية على القرض. وتعتزم مجموعة شلهوب استخدام عائدات القرض للأغراض العامة للشركة وتعزيز قدرتها على بلوغ أهدافها للاستدامة بما يتماشى مع خطة عملها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2040.

وقالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، في بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل دعم قطاع التجزئة أولوية رئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني إيماناً منا بدورنا المهم في دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة التجزئة وتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها. إن التزامنا بالريادة في مجال التمويل المستدام هو جزء مهم لتحقيق ذلك، وإننا سعداء بدورنا في هيكلة هذا القرض بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لعميلنا «مجموعة شلهوب» في ظل شراكتنا الطويلة.

ويؤكد نجاحنا في هيكلة هذا القرض التزامنا بتوفير حلول تمويلية رائدة ومبتكرة مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يدعم التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة».

وقال جيمس آدامز، نائب الرئيس للخزينة في مجموعة شلهوب: «يمثل نجاح هيكلة القرض إنجازاً مهماً في جهودنا لتعزيز الاستدامة في أعمالنا بدعم من شريكنا طويل الأمد «بنك الإمارات دبي الوطني». وهو أول قرض مرتبط بالاستدامة يدمج أهدافنا القائمة على العلم بعد إصدارنا أول تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة لدعم رأس مالنا العامل، مما يجعل مؤشرات الأداء الرئيسية لتمويلاتنا متوافقة مع هدف المجموعة لتحقيق صافي انبعاثات صفري».

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