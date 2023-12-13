منظمة الوجهات والمدن الترفيهية تنظم مؤتمر التجارة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA عن تنظيم «قمة التجارة في الشرق الأوسط»، وذلك بالتعاون مع كل من مجموعة ميرال، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وتعقد القمة على جزيرة ياس في أبوظبي في يناير 2024.

وتعقد القمة هذا العام على جزيرة ياس في أبوظبي بين 22 و24 يناير 2024، عقب النجاح اللافت، الذي شهدته الدورة السابقة، التي نظمها المنتدى في مدينة الرياض العام الماضي، ويوفر برنامج القمة إمكانية الوصول إلى منطقة الاتصالات التجارية، والتي تضم 41 شركة،وتستضيف العديد من المؤتمرات التعليمية وفعاليات التواصل، إلى جانب جولات تعليمية مثل زيارة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة، كما تتضمن الجولات التعليمية ثلاث زيارات أخرى إلى عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، والتي تضم أسرع أفعوانية في العالم «فورمولا روسا»؛ وعالم وارنر براذرز أبوظبي؛ وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، ويمكن للراغبين التسجيل الآن، وحجز أحد الأماكن المحدودة في الباقة الكاملة، التي تتضمن الجولات التعليمية.

كما تحتضن القمة جلسات تعليمية تناقش العديد من المواضيع، مثل الذكاء الاصطناعي وتحديات التحول الرقمي وبناء الوجهات السياحية، وأماكن الجذب بأسلوب مستدام.

وقال بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «انطلاقاً من المكانة المهمة التي تتميز بها المنطقة يسعى المنتدى إلى تعزيز علاقاته وزيادة عدد أعضائه في الشرق الأوسط، وبذلت أبوظبي ودولة الإمارات جهوداً حثيثة لسنوات، بهدف بناء قطاع سياحي مزدهر، ونتطلع إلى التعرف على خططهم المستقبلية والتعلم منها».

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