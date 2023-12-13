«الدار العقارية» تطلق أول مشروع «خدمات تبريد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع «خدمات التبريد» بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.

ويعتمد هذا المشروع، الذي تديره شركة «جونسون كونترولز»، على حزمة من أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة بهدف إزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول «الدار».

وتنسجم هذه المبادرة النوعية مع مستهدفات خطة الدار «صافي الانبعاثات الصفري»، والتي تتضمن هدفاً علمياً يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري ضمن النطاقين 1 و2 من غازات الدفيئة بحلول عام 2030. ويدعم مشروع «خدمات التبريد» مستهدفات النطاق 2 من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن المتوقع أن تحقق «خدمات التبريد» المقدمة من شركة «جونسون كونترولز» نقلة نوعية في المجتمعات الحضرية، حيث ستسهم في خفض البصمة الكربونية المرتبطة بأنظمة التبريد في الأبنية والعقارات بنسبة تصل إلى 30%. ويستند هذا الحل الجديد إلى نموذج أعمال مبتكر يهدف إلى توفير خدمات تبريد ذات كفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة وبأسعار مناسبة، ما سيمثل تحولاً من النماذج التقليدية التي تركز على المنتج إلى نهج يركز على جودة الخدمة وتحقيق مكاسب مستدامة.

كما ستتمكن شركة «الدار» من تزويد أصولها بخدمات تبريد خارجية، حيث سيتكفل المستخدمون بتحمل التكلفة المرتبطة بهذه الخدمات، وبالتالي تقليل تكاليف فواتير المرافق وترشيد استهلاك الطاقة، للاستفادة من هذا الحل المبتكر الذي لا ينطوي على أية مخاطر أو متطلبات رأس مال أولي.

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