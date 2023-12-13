الأسهم تعود للارتفاع وتستقطب 1.6 مليار درهم سيولة

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت أسواق المال أمس، ليشهد مؤشر سوق دبي المالي تحسناً بحوالي 0.07% ليرتفع المؤشر إلى 3937 نقطة، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمو 0.4% ليصل إلى مستوى 9449 نقطة. وتحسن حجم السيولة اليومية للأسهم ليصل إلى 1.6 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي السيولة التي استقطبها سوق أبوظبي 1.368 مليار درهم، في الوقت الذي حقق سوق دبي المالي حوالي 273 مليون درهم. وشهدت الأسهم إجمالي صفقات تجاوز 18 ألف صفقة في كل من السوقين، وبلغت صفقات سوق دبي 6776 ألف صفقة فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي قرابة 11.268 ألف صفقة.

وتحسن أداء سوق دبي بعودة أسهم قطاع التأمين والخدمات وأنشطة الشحن، حيث حقق سهم «أمان» صدارة الارتفاعات بنمو 4.2% تلاه سهم «سلامة» 3.8% و«وطنية» 3.5% وسهم «أرامكس» بنمو 3.3%.

بينما تراجع سهم شركة «الرمز» 7.8% و«الفردوس» 1.6% ثم سهم «إثمار القابضة» بنسبة 1.5% تلاها سهم «شعاع» بنسبة 1.2%.

فيما جاءت الشركات المالية والقطاع الصناعي في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي ، حيث تصدر لليوم الثاني سهم «الاتحاد للتأمين» بنسبة نمو بلغت 13% ثم سهم «اي دي سي» بنسبة 8.2% تلاهما سهم «شيميرا الصين» بنسبة 3.17%، بينما حقق سهم «الجرافات البحرية» نسبة 2.9%.

فيما كان سهم «أسمنت الفجيرة» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 4.6% تلاه سهم «سوادتل» بنسبة 2.9% ثم كل من سهم «شيميرا تركيا» بنسبة 2.6% وسهم «أمريكانا» بنسبة تخطت 1.9%.

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