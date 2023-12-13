265 مليار درهم إجمالي طلبات طرح «بيورهيلث»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة عن انتهاء فترة الاكتتاب بأسهمها بنجاح في الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأكدت الشركة السعر الثابت للطرح والذي تم تحديده عند 3.26 دراهم للسهم العادي بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 10٪ من إجمالي رأس المال المصدر. وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، مما أدى إلى تجاوز حجم الاكتتاب. وتجاوز إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم.

واستقطبت شريحة المشتركين المؤهلين طلباً بقيمة 186 مليار درهم، ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب 54 مرة. بينما شهدت الأسهم المخصصة للمستثمرين للأفراد إقبالاً ضخماً من المستثمرين، ليبلغ 78 مليار درهم، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بواقع 483 مرة.

وسيحقق الطرح عائدات إجمالية قدرها 3.62 مليارات درهم للشركة. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى 36.2 مليار درهم عند الإدراج.

وسيقام اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة في 15 ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن يتم إدراج وبدء تداول أسهم «بيورهيلث» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 ديسمبر 2023، وفقاً لظروف السوق والموافقات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم تداول الأسهم تحت الرمز «PureHealth» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية AEE01362P238، وعند الإدراج، سيحتفظ المؤسسون بحصة قدرها 90% في الشركة، بشرط أن يتم الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة.

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