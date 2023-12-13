سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تفوز بجائزة «مخطط المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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فازت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، التي ينضوي تحت مظلتها المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، بجائزة «مخطط المستقبل» (Future Award) ولقب جهة رائدة لنظام «اوبن بلو» (Open blue Pioneer) من «جونسون كونترولز»، وذلك تنويهاً بمسيرتها المتقدمة في مجال التحول الرقمي. وقام مارك فانديبينبيك، رئيس شركة «جونسون كونترولز» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بتسليم الجائزة إلى عبدالجليل العباسي، نائب رئيس أول إدارة التخطيط والتصميم في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وذلك خلال حفل نظمته الشركة أخيراً في متحف المستقبل بدبي.

وبهذا التكريم، تنضم «دييز» إلى نخبة المؤسسات المبدعة والتي حققت قفزة كبيرة في المدن الذكية والتحول الرقمي بتبنيها تقنية «اوبن بلو» الرقمية في واحة دبي للسيليكون.

وقال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في «جونسون كونترولز»: «إننا فخورون بأن تكون «دييز» واحدة من الرواد لدينا في قيادة الابتكار الرقمي، الأمر الذي يعكس الإمكانات والقيمة الحقيقية للمباني الذكية التي تعتبر ضرورية للغاية في المساعدة على تحقيق الأهداف المناخية بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وضمان صحة وسلامة القاطنين. ويشرفنا أن نتعاون مع «دييز» لتحقيق رؤيتهم لخلق مجتمع متطور ورائد ومستدام في واحة دبي للسيليكون».

وكجزء من المشروع أبرمت «دييز» اتفاقية تعاون مع «جونسون كونترولز» لتقديم حلول شاملة في الواحة للحفاظ على الطاقة مثل مبردات المحركات ذات السرعة المتغيرة والكفاءة العالية في استخدام الطاقة وخدمات أوبن بلو لتحسين أداء أنظمة التبريد.

وتوفر هذه الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التحليل والصيانة التنبؤية، ما يساعد واحة دبي للسيليكون على الحفاظ على عمليات موثوقة، وتقليل بصمتها الكربونية بمقدرا 4.2 ملايين كيلوواط سنوياً. وقال عبدالجليل العباسي: «بذلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة جهوداً دؤوبة في تجربة حلول المدن الذكية والأنظمة المتطورة في واحة دبي للسيليكون والتي تعزز الكفاءة بما يتماشى مع مكانة الواحة كمركز للابتكار والمعرفة في خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040».

وأضاف: «يعكس انضمامنا إلى رواد «اوبن بلو» التزامنا وحرصنا على الاستكشاف المستمر لطرق استخدام الموارد بكفاءة والاستثمار في تحسين الأداء، لتعزيز مساهمتنا في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

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